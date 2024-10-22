Ο Sean Penn απόλαυσε μια ρομαντική βόλτα στους δρόμους του Παρισιού με τη φίλη του Valeria Nicov. Ο 64χρονος ηθοποιός εθεάθη να περπατά στην Πόλη του Φωτός με το 30χρονο μοντέλο, έχοντας μια οδοντογλυφίδα στο στόμα. Ρομαντικό δεν το λες…. Το «κακό παιδί» του Χόλιγουντ είχε τα χέρια στις τσέπες του, ενώ η σύντροφός του τον κρατούσε από το μπράτσο. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής τους, ο Penn φαινόταν χαλαρός όπως και η σύντροφός του.

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός -ο οποίος προσπαθεί εδώ και χρόνια να κόψει το κάπνισμα- είχε κάτι που έμοιαζε με οδοντογλυφίδα στο στόμα του. Όταν ήταν 40 ετών, αποκάλυψε ότι σταμάτησε το κάπνισμα για τα γενέθλιά του, σύμφωνα με την εφημερίδα «Guardian». Ωστόσο, φέτος ο φακός απαθανάτισε τον ηθοποιό να έχει ένα τσιγάρο στο στόμα, ενώ φιλιόταν με το νεαρό μοντέλο.

Η προσωπική ζωή του ηθοποιού έχει βρεθεί πολλές φορές στα εξώφυλλα των μεγαλύτερων περιοδικών στον κόσμο. Δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς από τη στιγμή που η Μαντόνα και η Οσκαρική, επίσης, Σαρλίζ Θερόν είναι δύο εκ των γυναικών που βρέθηκαν στο πλευρό του.

Μετά το δεύτερο διαζύγιό του, πολλές γυναίκες πέρασαν από τη ζωή του Σον Πεν, αλλά τα ξένα μέσα «ξύπνησαν» όταν εθεάθη πλάι στη Σαρλίζ Θερόν.

Οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά έγιναν φίλοι μετά τη βράβευση της Θερόν με Όσκαρ για τον ρόλο της στην ταινία «Monster» του 2003. Τα δημοσιεύματα περιέγραφαν τη σχέση τους σαν μια παρηγοριά που βρήκε ο ένας στον άλλο. Ο Πεν μετρούσε ήδη δύο διαζύγια και ένα προβληματικό ιστορικό με καταχρήσεις, ενώ η Θερόν προσπαθούσε να βρει τα πατήματά της ως μητέρα ενός υιοθετημένου αγοριού. Τον Ιούνιο του 2015, το θυελλώδες ειδύλλιο ανάμεσά τους έλαβε απότομο τέλος. Για να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτή τη σχέση…

