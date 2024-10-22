Η Gwyneth Paltrow είναι τολμηρή. Αυτή τη φορά η ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram ένα πορτρέτο της, αλλά, μάλλον, «δίχασε» τους θαυμαστές της.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πόζαρε στη συγκεκριμένη φωτογραφία χωρίς σουτιέν, με αποτέλεσμα να φαίνονται οι θηλές της. Φαίνεται ότι και η Gwyneth είναι οπαδός του κινήματος «απελευθερώστε»... τις θηλές σας. Η ιδρύτρια του GOOP ξετρελάθηκε με το φόρεμά της γράφοντας στην ανάρτησή της: «Το πιο τέλειο κασμιρένιο σετ για ένα ζεστό φθινόπωρο», έγραψε η σύζυγος του παραγωγού Brad Falchuck.

Ωστόσο, κάποιοι θαυμαστές σχολίασαν ότι η ηθοποιός και μητέρα δύο παιδιών θα έπρεπε να καλύψει τις θηλές της. Πριν από λίγο καιρό, η Gwyneth Paltrow έδωσε μια συνέντευξη στο «Vanity Fair» αποκαλύπτοντας ότι είναι «ψυχοπαθής» όταν φτιάχνει προϊόντα ομορφιάς, επειδή δεν σταματάει μέχρι να βρει κάτι μοναδικό.

Η 52χρονη ηθοποιός έχει απομακρυνθεί από το Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να επικεντρωθεί στο brand ευεξίας της «Goop», το οποίο διαθέτει επίσης τις δικές του σειρές μόδας και ομορφιάς.

«Είμαι εντελώς ψυχοπαθής όταν πρόκειται για τη δημιουργία νέων προϊόντων. Είμαι, επίσης, πολύ ανυπόμονη, οπότε θέλω να δω αποτελέσματα πολύ γρήγορα...», είπε η ηθοποιός.

