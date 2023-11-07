Χάπι πρόληψης καρκίνου του μαστού θα διατίθεται στο αγγλικό σύστημα υγείας

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ένα χάπι που εδώ και χρόνια χορηγείται στο πλαίσιο της θεραπείας κατά του καρκίνου του μαστού θα αρχίσει πλέον να δίνεται ως προληπτική θεραπεία σε δεκάδες χιλιάδες γυναίκες από το σύστημα δημόσιας υγείας NHS στην Αγγλία.

Το Anastrozole θα χορηγείται ως χάπι 1mg μία φορά την ημέρα επί πέντε σε γυναίκες που έχουν μπει στην εμμηνόπαυση και έχουν μέτριο ή υψηλό ρίσκο εκδήλωσης της νόσου. Σύμφωνα με πρόσφατες δοκιμές, σε αυτές τις περιπτώσεις το χάπι μπορεί να μειώνει τις πιθανότητες εκδήλωσης του καρκίνου του μαστού κατά 49%.

Λειτουργεί μειώνοντας την ποσότητα οιστρογόνου που παράγει ο οργανισμός μπλοκάροντας ένα ένζυμο που ονομάζεται αρωματάση.

Η απόφαση από το NHS χαιρετίστηκε από οργανώσεις υγείας ως «σημαντικό βήμα προόδου» για τις περιπτώσεις γυναικών με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου.

Υπολογίζεται ότι 289.000 γυναίκες στην Αγγλία θα μπορούσαν να δικαιούνται την προληπτική θεραπεία. Υπολογίζεται επίσης ότι αν μία στις τέσσερις εξ αυτών προσέλθει για να της συνταγογραφηθεί το χάπι, θα μπορούσαν να αποτραπούν 2.000 κρούσματα καρκίνου του μαστού στην Αγγλία.

Κάτι τέτοιο θα είχε και οικονομικό όφελος για το NHS, λόγω της αποφυγής θεραπειών, της τάξης των 15 εκατομμυρίων λιρών.

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός τύπος καρκίνου στην Αγγλία με περίπου 47.000 νέες διαγνώσεις κάθε έτος.

