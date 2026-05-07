Το πρώτο κρούσμα του χανταϊού διαγνώστηκε στο Ισραήλ, όπως έγινε γνωστό στη Maariv την Πέμπτη.

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, εκτιμάται ότι ο ασθενής μολύνθηκε κατά τη διάρκεια παραμονής του στην Ανατολική Ευρώπη πριν από αρκετούς μήνες και αναζήτησε ιατρική βοήθεια αφού εμφάνισε συμπτώματα που σχετίζονται με τη νόσο. Σε αυτό το στάδιο, δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν λεπτομέρειες σχετικά με τον ασθενή, τον τόπο διαμονής του ή το ιατρικό κέντρο όπου έγινε η διάγνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Maariv, ο ασθενής υποβλήθηκε σε τεστ αντισωμάτων μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων, το οποίο έδειξε έκθεση στον χανταϊό. Στη συνέχεια διενεργήθηκε τεστ PCR για την ανίχνευση του γενετικού υλικού του ιού, επιβεβαιώνοντας τη λοίμωξη.

Προς το παρόν, η κατάσταση του ασθενούς είναι σταθερή. Δεν χρειάστηκε εντατική θεραπεία ή αυστηρή απομόνωση, αλλά παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση και το περιστατικό έχει αναφερθεί στο Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, αν και πρόκειται για ασυνήθιστο γεγονός για το Ισραήλ, δεν είναι η πρώτη φορά που Ισραηλινοί διαγιγνώσκονται με τον συγκεκριμένο ιό. Πριν από περίπου μια δεκαετία, υπήρξαν υποψίες ότι αρκετοί Ισραηλινοί είχαν μολυνθεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στη Νότια Αμερική. Ωστόσο, σε αντίθεση με την έξαρση του στελέχους των Άνδεων στη Νότια Αμερική, που συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή το διεθνές ενδιαφέρον λόγω του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, ο Ισραηλινός μολύνθηκε από ένα ευρωπαϊκό στέλεχος του ιού. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ενώ για το πιο επικίνδυνο και γνωστό στέλεχος των Άνδεων έχουν καταγραφεί ελάχιστες περιπτώσεις μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, τα περισσότερα από τα άλλα στελέχη χανταϊού παγκοσμίως μεταδίδονται κυρίως από τα τρωκτικά στον άνθρωπο.Το στέλεχος των Άνδεων προέρχεται από τη Νότια Αμερική, κυρίως την Αργεντινή και τη Χιλή, και είναι μοναδικό στο ότι έχουν τεκμηριωθεί σπάνιες περιπτώσεις μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω στενής και παρατεταμένης επαφής. Ωστόσο, η έξαρση του χανταϊού που συνδέεται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius συνεχίζει να ανησυχεί τις υγειονομικές αρχές παγκοσμίως.

Πολλές χώρες εργάζονται για τον εντοπισμό επιβατών που αποβιβάστηκαν από το πλοίο πριν αυτό αγκυροβολήσει στο Πράσινο Ακρωτήριο, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα ή δεν έχουν μολύνει άλλους άθελά τους.

