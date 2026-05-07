Ο υγειονομικός κίνδυνος για τους Ευρωπαίους είναι «χαμηλός», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έβα Χερντσίροβα αναφερόμενη στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο που έχει μετατραπεί σε εστία του χανταΐου.

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος η οποία δέχθηκε την ερώτηση μετά την πληροφορία ότι αεροσυνοδός της αεροπορικής εταιρείας KLM ελέγχεται αφού ήρθε σε επαφή με την Ολλανδή επιβάτιδα που αποβιβάσθηκε από το κρουαζιερόπλοιο και αργότερα πέθανε από τον χανταΐό σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ.



Πηγή: skai.gr

