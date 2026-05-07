ΠΟΥ: 5 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο - 3 οι νεκροί

Επιβεβαιώθηκαν πέντε από τα οχτώ ύποπτα κρούσματα χανταΐου που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο υγειονομικός κίνδυνος για το ευρύ κοινό από το ξέσπασμα αυτό της επιδημίας χανταϊού παραμένει μικρός, προσθέτοντας ότι ο Οργανισμός έχει λάβει γνώση αναφορών για άλλους ασθενείς και ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα κρούσματα εξαιτίας της μακράς περιόδου επώασης του ιού.

Καθησυχαστική η Κομισιόν για χανταϊό: Χαμηλός ο κίνδυνος για την Ευρώπη

Ο υγειονομικός κίνδυνος για τους Ευρωπαίους είναι «χαμηλός», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έβα Χερντσίροβα αναφερόμενη στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο που έχει μετατραπεί σε εστία του χανταΐου.

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος η οποία δέχθηκε την ερώτηση μετά την πληροφορία ότι αεροσυνοδός της αεροπορικής εταιρείας KLM ελέγχεται αφού ήρθε σε επαφή με την Ολλανδή επιβάτιδα που αποβιβάσθηκε από το κρουαζιερόπλοιο και αργότερα πέθανε από τον χανταΐό σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Χώρες προσπαθούν να εντοπίσουν ανθρώπους που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο

Την ίδια ώρα, χώρες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εντοπίσουν ανθρώπους που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, προκειμένου να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας, ενώ μια αεροσυνοδός της ολλανδικής εταιρείας KLM νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Άμστερνταμ με πιθανά συμπτώματα.

Η κυβέρνηση της Ολλανδίας έχει ανακοινώσει ότι περίπου 40 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη, όπου το πλοίο έκανε στάση, προτού εκδηλωθεί το ξέσπασμα της επιδημίας.

Άγνωστο παραμένει προς το παρόν το πού βρίσκονται πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους.

Ένας από τους επιβάτες αυτούς ήταν και η 69χρονη σύζυγος του Ολλανδού ο οποίος πέθανε στο MV Hondius στις 11 Απριλίου. Η γυναίκα αυτή αρρώστησε και πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ προτού καταφέρει να επιστρέψει στην Ολλανδία.

Θύμα του χανταϊού επιχείρησε να ταξιδέψει με αεροπλάνο

Η εταιρεία KLM ανακοίνωσε χθες ότι μία επιβάτης απομακρύνθηκε από πτήση της εταιρείας στις 25 Απριλίου, που αναχώρησε από το Γιοχάνεσμπουργκ με προορισμό το Άμστερνταμ, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας της. Αργότερα η επιβάτης πέθανε.

«Λόγω της κατάστασης της υγείας της επιβάτιδας εκείνη τη στιγμή, το πλήρωμα αποφάσισε να μην της επιτρέψει να ταξιδέψει με την πτήση αυτή», διευκρίνισε η αεροπορική εταιρεία. «Αφού η επιβάτιδα αποβιβάστηκε, η πτήση αναχώρησε για την Ολλανδία», πρόσθεσε.

Οι υγειονομικές αρχές της Ολλανδίας «για προληπτικούς λόγους» έχουν αρχίσει να έρχονται σε επαφή με όλους του επιβάτες της εν λόγω πτήσης, σημείωσε η KLM.

Στο νοσοκομείο αεροσυνοδός που ήρθε σε επαφή με θύμα

Στο μεταξύ σήμερα, σύμφωνα με τον ολλανδικό σταθμό RTL, μία αεροσυνοδός της KLM που ήρθε σε επαφή με τη γυναίκα έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο του Άμστερνταμ, αφού παρουσίασε πιθανά, ήπια συμπτώματα μόλυνσης από χανταϊό.

Όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος του ολλανδικού υπουργείου Υγείας, αυτή τη στιγμή η γυναίκα υποβάλλεται σε τεστ προκειμένου να καθοριστεί αν έχει μολυνθεί από χανταϊό.

Εξάλλου ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν- Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι ένας Γάλλος πολίτης έχει έρθει επαφή με πρόσωπο που ασθένησε από χανταϊό, όμως ο ίδιος δεν εμφανίζει συμπτώματα αυτή τη στιγμή.

Ένας άνδρας νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ, ένας άλλος στη Ζυρίχη και τρία ύποπτα κρούσματα έχουν απομακρυνθεί από το πλοίο με αεροασθενοφόρα προς την Ευρώπη.

Το ελβετικό υπουργείο Υγείας δεν διευκρίνισε πότε βρέθηκε ο ασθενής αυτός στο κρουαζιερόπλοιο, όμως αργότερα ενημέρωσε το AFP ότι αυτός «επέστρεψε στην Ελβετία από την Αγία Ελένη», ένα βρετανικό νησί στον Ατλαντικό Ωκεανό όπου το πλοίο έκανε στάση από τις 22 ως τις 24 Απριλίου.

Το στέλεχος του χανταϊού που έχει εντοπιστεί σε όσους έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν είναι αυτό των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της στενής και παρατεταμένης επαφής, όπως τονίζουν οι ειδικοί.

Ωστόσο, οι υγειονομικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο έχουν τεθεί σε εγρήγορση.

Το ζευγάρι Ολλανδών που πέθανε λόγω του χανταϊού βρισκόταν στη Λατινική Αμερική από τα τέλη Νοεμβρίου και ταξίδευε για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή, και την Ουρουγουάη, ενώ επέστρεψε στην Αργεντινή στα τέλη Μαρτίου, για να επιβιβαστεί στο πλοίο την 1η Απριλίου.

Ο χανταϊός είναι ενδημικός σε ορισμένες περιοχές της Αργεντινής, κυρίως στις Άνδεις, με τουλάχιστον περίπου εξήντα κρούσματα να καταγράφονται ετησίως τα τελευταία χρόνια. Εξαπλώνεται κυρίως μέσω των τρωκτικών, μολύνοντας ανθρώπους μέσω επαφής με αρουραίους ή ποντίκια, ή τα ούρα τους, τα περιττώματα και ή το σάλιο τους. Λιγότερο συχνά, εξαπλώνεται μέσω μολυσμένων επιφανειών.

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής έχει ανακοινώσει ότι θα πιάσει τρωκτικά στην πόλη Ουσουάια, από όπου απέπλευσε το κρουαζιερόπλοιο, και θα πραγματοποιήσει ελέγχους για να εξακριβώσει αν είναι φορείς ιών.

Στο MV Hondius παραμένουν περίπου 150 άνθρωποι, όμως «κανένας από αυτούς δεν εμφανίζει συμπτώματα», όπως διευκρίνισε η ιδιοκτήτρια εταιρεία Oceanwide Expeditions.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, έχει ξεκινήσει το ταξίδι του προς την Τενερίφη, στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Κανάριων Νησιών, όπου αναμένεται να φτάσει μεθαύριο, Σάββατο, με την απομάκρυνση των επιβαινόντων σε αυτό να είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα.

Τι εκτιμά ο ΠΟΥ

Σε αυτό το στάδιο, ο ΠΟΥ εκτιμά ότι ένα ή περισσότερα από τα πρώτα κρούσματα «μολύνθηκαν εκτός του πλοίου», προτού υπάρξει «διασπορά μεταξύ ανθρώπων».

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να στείλει σε χώρες πολίτες των οποίων έχουν ασθενήσει ή έχουν έρθει σε επαφή με κρούσματα (Ισπανία, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ολλανδία και Βρετανία ) το DNA του στελέχους των Άνδεων του χανταϊού, ώστε να διευκολυνθεί η ανίχνευσή του, καθώς και «οδηγίες διάγνωσης και πρωτόκολλα θεραπείας».

Το κρουαζιερόπλοιο βρίσκεται εν πλω προς τα Κανάρια Νησιά - 3 ασθενείς έφτασαν στην Ολλανδία

«Όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο μέχρι την άφιξη» των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό τους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

Το πλοίο αναμένεται να δέσει στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών.

«Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σύστημα υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών, εκτός αν η κατάσταση της υγείας τους το εμποδίζει», τόνισε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας της Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ.

Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να αναλάβουν τους πολίτες τους, ενδεχομένως με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ γίνονται προετοιμασίες για την απομάκρυνση των επιβατών από χώρες εκτός Ευρώπης.

Το πλοίο, στο οποίο επιβαίνουν πολίτες 23 χωρών, αναχώρησε χθες, Τετάρτη, από το Πράσινο Ακρωτήρι.

«Τρεις επιπλέον επαγγελματίες υγείας επιβιβάστηκαν στο πλοίο (...), προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού», διευκρίνισε η ιδιοκτήτρια εταιρεία του κρουαζιερόπλοιου Oceanwide Expeditions.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και την Oceanwide, τρία άτομα — δύο μέλη του πληρώματος που έχουν ασθενήσει και ένα άτομο που είχε χαρακτηριστεί ως επαφή κρούσματος — απομακρύνθηκαν από το πλοίο και στη συνέχεια αναχώρησαν με αεροασθενοφόρα από την Πράια, πρωτεύουσα του Πράσινου Ακρωτηρίου

«Και οι τρεις είναι σε σταθερή κατάσταση και ένας από αυτούς είναι ασυμπτωματικός», δήλωσε η Αν Λίντστραντ εκπρόσωπος του ΠΟΥ στο Πράσινο Ακρωτήρι.

Αλλαγή αεροσκάφους

Το πρώτο αεροασθενοφόρο προσγειώθηκε χθες το βράδυ στο Άμστερνταμ. Το πανεπιστημιακό νοσοκομείo του Λέιντεν (LUMC) στην Ολλανδία ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι εκεί θα εισαχθεί για νοσηλεία ένας ασθενής, ενώ ένας άλλος θα διακομιστεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ντίσελντορφ στη Γερμανία.

Το δεύτερο αεροασθενοφόρο προσγειώθηκε το απόγευμα στο αεροδρόμιο του νησιού Γκραν Κανάρια και ο ασθενής που μεταφέρει αναμένεται να αλλάξει αεροσκάφος για να συνεχίσει με αυτό το ταξίδι του λόγω τεχνικής βλάβης που υπέστη το πρώτο, ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Υγείας. Ήδη έχει φτάσει στο αεροδρόμιο Σκίπολ του Άμστερνταμ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς δήλωσε στο AFP ότι «δεν πιστεύει» πως η κατάσταση είναι ίδια με αυτή της αρχής της πανδημίας της covid-19. «Προς το παρόν ο κίνδυνος για τον υπόλοιπο κόσμο είναι μικρός», εξήγησε.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC) εκτίμησε ότι «υπάρχουν ακόμη πολλές αβεβαιότητες» σχετικά με την επιδημία, ζητώντας «να υιοθετηθεί μια προληπτική προσέγγιση, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νέων μεταδόσεων».

Από την πλευρά τους τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC) επεσήμαναν ότι παρακολουθούν την κατάσταση των Αμερικανών που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο, τονίζοντας ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός αυτή τη στιγμή.

Άνθρωποι σε τουλάχιστον τρεις πολιτείες των ΗΠΑ βρίσκονται υπό παρακολούθηση καθώς ενδέχεται να έχουν μολυνθεί από τον χανταϊό στο MV Hondius, όμως κανείς τους δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα, ανέφερε χθες η εφημερίδα New York Times.

Στέλεχος των Άνδεων

Το στέλεχος του ιού, που εντοπίστηκε σε έναν από τους επιβάτες της κρουαζιέρας, ο οποίος αποβιβάστηκε στη Νότια Αφρική, είναι αυτό των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, δήλωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας.

Στο μεταξύ το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Γενεύης επιβεβαίωσε ότι εντόπισε το ίδιο στέλεχος σε ασθενή που νοσηλεύεται εκεί.

Οι κάτοικοι των Κανάριων Νησιών ανησυχούν

Η αφίξη σε μερικές ημέρες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, φέρνει στον νου των κατοίκων των Κανάριων Νησιών μνήμες από την καραντίνα την εποχή της πανδημίας της covid-19.

Το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο επιβαίνουν περίπου 150 άνθρωποι, αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το Σάββατο, αφού η Ισπανία αποδέχθηκε το αίτημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) να δέσει στο λιμάνι Γραναδίγια, παρά την αντίθεση της τοπικής κυβέρνησης.

Το αρχιπέλαγος των Κανάριων Νησιών ήταν ένα από τα πρώτα μέρη στην Ευρώπη όπου επιβλήθηκε καραντίνα τις πρώτες ημέρες του ξεσπάσματος της πανδημίας του κορωνοϊού. Περισσότεροι από 700 παραθεριστές είχαν αποκλειστεί σε ξενοδοχείο της Τενερίφης επί 14 ημέρες τον Φεβρουάριο του 2020, αφού οι αρχές έβαλαν τους ενοίκους του σε καραντίνα προκειμένου να εμποδίσουν την εξάπλωση της covid, εβδομάδες προτού εξαπλωθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Τα Κανάρια Νησιά έχουν επηρεαστεί και από άλλες επιδημίες, όπως αυτή του Έμπολα το 2014, την ώρα που το αρχιπέλαγος βασίζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία του στον τουρισμό. Την ίδια ώρα οι τοπικές αρχές παραπονιούνται ότι έχουν αναλάβει μεγάλο βάρος των μεταναστευτικών ροών από τη δυτική Αφρική.

«Είμαστε μια κοινότητα η οποία ήταν ήδη αρκετά ευέλικτη σε ό,τι αφορά την προσφορά βοήθειας στους άλλους και τη διευκόλυνση των ανθρώπων, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι υπερβολικό», σχολίασε η Μαργαρίτα Μαρία, μια 62χρονη κάτοικος του αρχιπελάγους. «Οι άνθρωποι φοβούνται, οι άνθρωποι ανησυχούν. Η Ισπανία είναι μια τεράστια χώρα με πολλά λιμάνια στα οποία θα μπορούσε να πάει το πλοίο», πρόσθεσε.

Ο ΠΟΥ τονίζει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό από τον χανταϊό παραμένει μικρός, εξηγώντας ότι το στέλεχος του ιού που έχει εντοπιστεί στο κρουαζιερόπλοιο μεταδίδεται μόνο μέσω της στενής και παρατεταμένης επαφής.

Ωστόσο η είδηση για την άφιξη του MV Hondius έχει προκαλέσει ανησυχία ότι θα επιβληθεί καραντίνα στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Τενερίφης, δήλωσε μια νοσηλεύτρια που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

«Θα είναι όπως με την covid (…) Οι άνθρωποι ανησυχούν για τα παιδιά τους, τους ηλικιωμένους συγγενείς και τους ευάλωτους», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το πρωτόκολλο του νησιού για τις μολυσματικές ασθένειες, αν τεθεί σε ισχύ, επηρεάζει τα σχολεία και τα κέντρα υγείας.

Οι επιβάτες που παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο δεν εμφανίζουν συμπτώματα του χανταϊού και θα επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους, ενώ οι 14 Ισπανοί επιβάτες θα διακομιστούν σε νοσοκομείο της Μαδρίτης όπου θα παραμείνουν σε καραντίνα, τόνισε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία χθες Τετάρτη.

Ορισμένοι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν ότι το καθεστώς των Κανάριων Νησιών ως «ασφαλούς προορισμού» σημαίνει ότι πρέπει πάντα να αναλαμβάνουν ευθύνες που άλλες τουριστικές περιοχές αποφεύγουν.

Η Μαδρίτη δεν έχει διευκρινίσει τι αναμένεται να προσφέρουν οι αρχές του αρχιπελάγους, οι οποίες δυσκολεύονται να καθησυχάσουν την τουριστική βιομηχανία, όπως εξήγησε ο τοπικός αξιωματούχος υπεύθυνος για τον τουρισμό Λόπε Αλφόνσο.

Κάποιοι κάτοικοι ανησυχούν εξάλλου ότι το γεγονός ενδέχεται να επηρεάσει την προγραμματισμένη επίσκεψη του πάπα στα Κανάρια Νησιά τον Ιούνιο.

«Μπορείτε να φανταστείτε τον πάπα με χανταϊό; Αυτός είναι ένας τίτλος πρωτοσέλιδου που δεν θέλουμε», έγραψε η κωμικός Ομάιρα Καθόρλα στο Instagram.

