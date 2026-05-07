Μια Ολλανδέζα εισήχθη σε νοσοκομείο στο Άμστερνταμ αφού εμφάνισε πιθανά συμπτώματα λοίμωξης από χανταϊό, ανακοίνωσε την Πέμπτη το ολλανδικό υπουργείο Υγείας.

Το ολλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTL μετέδωσε ότι η γυναίκα ήταν αεροσυνοδός στην ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM, η οποία είχε έρθει σε επαφή με μια γυναίκα που πέθανε από τη λοίμωξη χανταϊού στο Γιοχάνεσμπουργκ, μεταδίδει το Reuters.

Θύμα του χανταϊού επιχείρησε να ταξιδέψει με αεροπλάνο της KLM - Το πλήρωμα τον κατεβασε

Υπενθυμίζεται πως ένας από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, ο οποίος είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε λίγο αργότερα, επιβιβάστηκε «για λίγο» σε πτήση της KLM από το Γιοχάνεσμπουργκ με προορισμό την Ολλανδία, ωστόσο αποβιβάστηκε πριν από την απογείωση, ανακοίνωσε η ολλανδική αεροπορική εταιρεία.

Οι ολλανδικές υπηρεσίες υγείας προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους που ταξίδεψαν με τη συγκεκριμένη πτήση «για προληπτικούς λόγους», σύμφωνα πάντα με την KLM.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, έχει ξεκινήσει το ταξίδι του προς την Τενερίφη, στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Κανάριων Νησιών, όπου αναμένεται να φτάσει μεθαύριο, Σάββατο, με την απομάκρυνση των επιβαινόντων σε αυτό να είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα.

Τρία άτομα - ένα ζευγάρι Ολλανδών και μια Γερμανίδα που ταξίδευαν με το MV Hondius - έχουν πεθάνει από την αρχή της κρουαζιέρας, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ένας άνδρας νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ, ένας άλλος στη Ζυρίχη και τρία ύποπτα κρούσματα έχουν απομακρυνθεί από το πλοίο με αεροασθενοφόρα προς την Ευρώπη.

Το ελβετικό υπουργείο Υγείας δεν διευκρίνισε πότε βρέθηκε ο ασθενής αυτός στο κρουαζιερόπλοιο, όμως αργότερα ενημέρωσε το AFP ότι αυτός «επέστρεψε στην Ελβετία από την Αγία Ελένη», ένα βρετανικό νησί στον Ατλαντικό Ωκεανό όπου το πλοίο έκανε στάση από τις 22 ως τις 24 Απριλίου.

Τι εκτιμά ο ΠΟΥ

Σε αυτό το στάδιο, ο ΠΟΥ εκτιμά ότι ένα ή περισσότερα από τα πρώτα κρούσματα «μολύνθηκαν εκτός του πλοίου», προτού υπάρξει «διασπορά μεταξύ ανθρώπων».

Το ζευγάρι Ολλανδών που πέθανε λόγω του χανταϊού βρισκόταν στη Λατινική Αμερική από τα τέλη Νοεμβρίου και ταξίδευε για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή, και την Ουρουγουάη, ενώ επέστρεψε στην Αργεντινή στα τέλη Μαρτίου, για να επιβιβαστεί στο πλοίο την 1η Απριλίου.

Ο χανταϊός είναι ενδημικός σε ορισμένες περιοχές της Αργεντινής, κυρίως στις Άνδεις, με τουλάχιστον περίπου εξήντα κρούσματα να καταγράφονται ετησίως τα τελευταία χρόνια.

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να στείλει σε χώρες πολίτες των οποίων έχουν ασθενήσει ή έχουν έρθει σε επαφή με κρούσματα (Ισπανία, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ολλανδία και Βρετανία ) το DNA του στελέχους των Άνδεων του χανταϊού, ώστε να διευκολυνθεί η ανίχνευσή του, καθώς και «οδηγίες διάγνωσης και πρωτόκολλα θεραπείας».

Το κρουαζιερόπλοιο βρίσκεται εν πλω προς τα Κανάρια Νησιά - 3 ασθενείς έφτασαν στην Ολλανδία

«Όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο μέχρι την άφιξη» των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό τους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

Το πλοίο αναμένεται να δέσει στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών.

«Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σύστημα υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών, εκτός αν η κατάσταση της υγείας τους το εμποδίζει», τόνισε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας της Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ.

Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να αναλάβουν τους πολίτες τους, ενδεχομένως με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ γίνονται προετοιμασίες για την απομάκρυνση των επιβατών από χώρες εκτός Ευρώπης.

Το πλοίο, στο οποίο επιβαίνουν πολίτες 23 χωρών, αναχώρησε χθες, Τετάρτη, από το Πράσινο Ακρωτήρι.

«Τρεις επιπλέον επαγγελματίες υγείας επιβιβάστηκαν στο πλοίο (...), προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού», διευκρίνισε η ιδιοκτήτρια εταιρεία του κρουαζιερόπλοιου Oceanwide Expeditions.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και την Oceanwide, τρία άτομα — δύο μέλη του πληρώματος που έχουν ασθενήσει και ένα άτομο που είχε χαρακτηριστεί ως επαφή κρούσματος — απομακρύνθηκαν από το πλοίο και στη συνέχεια αναχώρησαν με αεροασθενοφόρα από την Πράια, πρωτεύουσα του Πράσινου Ακρωτηρίου

«Και οι τρεις είναι σε σταθερή κατάσταση και ένας από αυτούς είναι ασυμπτωματικός», δήλωσε η Αν Λίντστραντ εκπρόσωπος του ΠΟΥ στο Πράσινο Ακρωτήρι.

Αλλαγή αεροσκάφους

Το πρώτο αεροασθενοφόρο προσγειώθηκε χθες το βράδυ στο Άμστερνταμ. Το πανεπιστημιακό νοσοκομείo του Λέιντεν (LUMC) στην Ολλανδία ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι εκεί θα εισαχθεί για νοσηλεία ένας ασθενής, ενώ ένας άλλος θα διακομιστεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ντίσελντορφ στη Γερμανία.

Το δεύτερο αεροασθενοφόρο προσγειώθηκε το απόγευμα στο αεροδρόμιο του νησιού Γκραν Κανάρια και ο ασθενής που μεταφέρει αναμένεται να αλλάξει αεροσκάφος για να συνεχίσει με αυτό το ταξίδι του λόγω τεχνικής βλάβης που υπέστη το πρώτο, ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Υγείας. Ήδη έχει φτάσει στο αεροδρόμιο Σκίπολ του Άμστερνταμ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς δήλωσε στο AFP ότι «δεν πιστεύει» πως η κατάσταση είναι ίδια με αυτή της αρχής της πανδημίας της covid-19. «Προς το παρόν ο κίνδυνος για τον υπόλοιπο κόσμο είναι μικρός», εξήγησε.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC) εκτίμησε ότι «υπάρχουν ακόμη πολλές αβεβαιότητες» σχετικά με την επιδημία, ζητώντας «να υιοθετηθεί μια προληπτική προσέγγιση, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νέων μεταδόσεων».

Από την πλευρά τους τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC) επεσήμαναν ότι παρακολουθούν την κατάσταση των Αμερικανών που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο, τονίζοντας ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός αυτή τη στιγμή.

Άνθρωποι σε τουλάχιστον τρεις πολιτείες των ΗΠΑ βρίσκονται υπό παρακολούθηση καθώς ενδέχεται να έχουν μολυνθεί από τον χανταϊό στο MV Hondius, όμως κανείς τους δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα, ανέφερε χθες η εφημερίδα New York Times.

Στέλεχος των Άνδεων

Το στέλεχος του ιού, που εντοπίστηκε σε έναν από τους επιβάτες της κρουαζιέρας, ο οποίος αποβιβάστηκε στη Νότια Αφρική, είναι αυτό των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, δήλωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας.

Στο μεταξύ το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Γενεύης επιβεβαίωσε ότι εντόπισε το ίδιο στέλεχος σε ασθενή που νοσηλεύεται εκεί.

Οι κάτοικοι των Κανάριων Νησιών ανησυχούν

Η αφίξη σε μερικές ημέρες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, φέρνει στον νου των κατοίκων των Κανάριων Νησιών μνήμες από την καραντίνα την εποχή της πανδημίας της covid-19.

Το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο επιβαίνουν περίπου 150 άνθρωποι, αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το Σάββατο, αφού η Ισπανία αποδέχθηκε το αίτημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) να δέσει στο λιμάνι Γραναδίγια, παρά την αντίθεση της τοπικής κυβέρνησης.

Το αρχιπέλαγος των Κανάριων Νησιών ήταν ένα από τα πρώτα μέρη στην Ευρώπη όπου επιβλήθηκε καραντίνα τις πρώτες ημέρες του ξεσπάσματος της πανδημίας του κορωνοϊού. Περισσότεροι από 700 παραθεριστές είχαν αποκλειστεί σε ξενοδοχείο της Τενερίφης επί 14 ημέρες τον Φεβρουάριο του 2020, αφού οι αρχές έβαλαν τους ενοίκους του σε καραντίνα προκειμένου να εμποδίσουν την εξάπλωση της covid, εβδομάδες προτού εξαπλωθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Τα Κανάρια Νησιά έχουν επηρεαστεί και από άλλες επιδημίες, όπως αυτή του Έμπολα το 2014, την ώρα που το αρχιπέλαγος βασίζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία του στον τουρισμό. Την ίδια ώρα οι τοπικές αρχές παραπονιούνται ότι έχουν αναλάβει μεγάλο βάρος των μεταναστευτικών ροών από τη δυτική Αφρική.

«Είμαστε μια κοινότητα η οποία ήταν ήδη αρκετά ευέλικτη σε ό,τι αφορά την προσφορά βοήθειας στους άλλους και τη διευκόλυνση των ανθρώπων, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι υπερβολικό», σχολίασε η Μαργαρίτα Μαρία, μια 62χρονη κάτοικος του αρχιπελάγους. «Οι άνθρωποι φοβούνται, οι άνθρωποι ανησυχούν. Η Ισπανία είναι μια τεράστια χώρα με πολλά λιμάνια στα οποία θα μπορούσε να πάει το πλοίο», πρόσθεσε.

Ο ΠΟΥ τονίζει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό από τον χανταϊό παραμένει μικρός, εξηγώντας ότι το στέλεχος του ιού που έχει εντοπιστεί στο κρουαζιερόπλοιο μεταδίδεται μόνο μέσω της στενής και παρατεταμένης επαφής.

Ωστόσο η είδηση για την άφιξη του MV Hondius έχει προκαλέσει ανησυχία ότι θα επιβληθεί καραντίνα στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Τενερίφης, δήλωσε μια νοσηλεύτρια που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

«Θα είναι όπως με την covid (…) Οι άνθρωποι ανησυχούν για τα παιδιά τους, τους ηλικιωμένους συγγενείς και τους ευάλωτους», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το πρωτόκολλο του νησιού για τις μολυσματικές ασθένειες, αν τεθεί σε ισχύ, επηρεάζει τα σχολεία και τα κέντρα υγείας.

Οι επιβάτες που παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο δεν εμφανίζουν συμπτώματα του χανταϊού και θα επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους, ενώ οι 14 Ισπανοί επιβάτες θα διακομιστούν σε νοσοκομείο της Μαδρίτης όπου θα παραμείνουν σε καραντίνα, τόνισε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία χθες Τετάρτη.

Ορισμένοι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν ότι το καθεστώς των Κανάριων Νησιών ως «ασφαλούς προορισμού» σημαίνει ότι πρέπει πάντα να αναλαμβάνουν ευθύνες που άλλες τουριστικές περιοχές αποφεύγουν.

Η Μαδρίτη δεν έχει διευκρινίσει τι αναμένεται να προσφέρουν οι αρχές του αρχιπελάγους, οι οποίες δυσκολεύονται να καθησυχάσουν την τουριστική βιομηχανία, όπως εξήγησε ο τοπικός αξιωματούχος υπεύθυνος για τον τουρισμό Λόπε Αλφόνσο.

Κάποιοι κάτοικοι ανησυχούν εξάλλου ότι το γεγονός ενδέχεται να επηρεάσει την προγραμματισμένη επίσκεψη του πάπα στα Κανάρια Νησιά τον Ιούνιο.

«Μπορείτε να φανταστείτε τον πάπα με χανταϊό; Αυτός είναι ένας τίτλος πρωτοσέλιδου που δεν θέλουμε», έγραψε η κωμικός Ομάιρα Καθόρλα στο Instagram.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.