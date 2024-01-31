Άλλο ένα καλό νέο από τους επιστήμονες που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη «μάχη» κατά του καρκίνου. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Ewha Womens, στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια ισχυρή χημική σύνθεση που μπορεί να «εξολοθρεύσει» τα καρκινικά κύτταρα, όπως αποκαλύπτουν τα ευρήματα του περιοδικού «Angewandte Chemie».

Οι επιστήμονες δημιούργησαν ένα νέο φάρμακο κατά του καρκίνου, ελέγχοντας τα επίπεδα ασβεστίου στα κύτταρα, δηλαδή το «κλειδί» για μια «αντικαρκινική» φόρμουλα. Συνήθως, τα πολλά ιόντα ασβεστίου είναι επιβλαβή και μπορούν να προκαλέσουν «ασφυξία» σε στοιχεία της υγιούς κυτταρικής σύνθεσης, όπως τα μιτοχόνδρια.

Έτσι, λοιπόν, οι επιστήμονες βρήκαν έναν τρόπο να χρησιμοποιήσουν αυτή την επιβλαβή υπερβολική εισροή για να αποκρούσουν και να καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα στο σώμα μέσω αυτού που αποκαλούν «καταιγίδα ασβεστίου».

Διαπιστώθηκε επίσης ότι η έκθεση σε υπέρυθρο φως θα διευκόλυνε το νέο φάρμακο. Η ενέσιμη φόρμουλα δοκιμάστηκε σε ποντίκια που είχαν προσβληθεί από όγκους μέσω ειδικά τροποποιημένων σφαιριδίων πυριτίου που δεν παρουσίασαν καμία βλάβη στα τρωκτικά. Μόλις έφτασε στην κυκλοφορία του αίματός τους, η ομάδα ήταν σε θέση να διαπιστώσει ότι το φάρμακο έφτασε επιτυχώς στον όγκο και ενεργοποιήθηκε εντός της παρουσίας υπέρυθρου φωτός. Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, οι όγκοι τους εξαφανίστηκαν!

Τώρα, η ερευνητική ομάδα είναι αισιόδοξη ότι αυτή η φόρμουλα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της βιοϊατρικής έρευνας. Η ανακοίνωση έρχεται επίσης σε συνέχεια ενός νέου τρόπου μηχανικής μάθησης για τον ακριβή έλεγχο του καρκίνου των ωοθηκών.

