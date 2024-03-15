Σύγχρονη ακτινοθεραπευτική αντιμετώπιση ογκολογικών περιστατικών

Το Metropolitan Hospital, στο Φάληρο, μέλος του Ομίλου HHG, είναι το μοναδικό νοσηλευτικό κέντρο στην Ελλάδα και ένα από τα ελάχιστα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, όπου εφαρμόζεται συστηματικά η μέθοδος.

«Η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται στο Πρότυπο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, που λειτουργεί από το 2008 στο Metropolitan Hospital. Χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση των γυναικολογικών όγκων, του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου του προστάτη, αλλά και όλων των ογκολογικών παθήσεων οι οποίες είναι κατάλληλες για την τεχνική αυτή.

Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, εφάμιλλο των πλέον προηγμένων ξένων κέντρων, είναι ένα ολοκληρωμένο κέντρο ακτινοθεραπείας με δυνατότητα εφαρμογής όλων των σύγχρονων πρωτοκόλλων και θεραπειών στους ογκολογικούς ασθενείς.

Συγκεκριμένα, η βραχυθεραπεία περιλαμβάνει την επεμβατική ακτινοβόληση των όγκων εκ των έσω, πετυχαίνοντας στοχευμένη και με απόλυτη ακρίβεια χορήγηση της ακτινοβολίας, προσαρμοσμένη στη μορφή των όγκων, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τα ζωτικά όργανα και τους υγιείς ιστούς προσφέροντας σημαντικές ελπίδες για την ίαση των ασθενών», αναφέρει ο κ. Αθανάσιος Δημόπουλος Διευθυντής Συντονιστής Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στο Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

«Μάλιστα, για τον καρκίνο του μαστού εφαρμόζεται η επιταχυνόμενη ακτινοβόληση η οποία σε σύγκριση με τη συμβατική ακτινοθεραπεία, έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να ακτινοβολείται μόνο η κοίτη του όγκου, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζονται καθόλου τα όργανα που βρίσκονται γύρω, δηλαδή η καρδιά, το δέρμα και ο πνεύμονας.

Η καινοτόμος μέθοδος της ενδοΐστικής βραχυθεραπείας εφαρμόζεται στην Ελλάδα, χάρη στα τελευταίας γενιάς συστήματα, που διαθέτει το Metropolitan Hospital και αποτελεί «επανάσταση» στη θεραπεία των ογκολογικών ασθενών».

Υπερσύγχρονα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα

Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός του Metropolitan Hospital περιλαμβάνει τα μηχανήματα Halcyon®, το True Beam®, το Edge® και Bravos®.

Συγκεκριμένα:

• Το Halcyon® προσφέρει υψηλής ποιότητας θεραπείες με υπέρτατη ακρίβεια, σε ελάχιστο χρόνο, με μέγιστη ασφάλεια και ελάχιστη επιβάρυνση.

• Το True Beam® προορίζεται για θεραπείες σε περιορισμένο χρόνο με μέγιστη ακρίβεια και σε τεχνικά δύσκολες θεραπείες σε οποιαδήποτε περιοχή του σώματος. Παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της αναπνοής του ασθενούς και της παρακολούθησης κινούμενων στόχων.

• Το Edge® αποτελεί το πλέον γρήγορο σύστημα ακτινοχειρουργικής και συνδυάζει τη μέγιστη ακρίβεια και ασφάλεια με ένα φιλικό περιβάλλον για τον ασθενή ενώ επιτρέπει την παρακολούθηση της θεραπείας σε πραγματικό χρόνο.

• Το Bravos® είναι τελευταίας γενιάς σύστημα μεταφόρτισης για τη χορήγηση βραχυθεραπείας που διαθέτει το Metropolitan Hospital. Είναι το μοναδικό που παρέχει αυτοματοποιημένους ελέγχους ποιότητας πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Σημαντικά οφέλη για τους ασθενείς

Με την εφαρμογή της πρωτοποριακής μεθόδου της απεικονιστικά καθοδηγούμενης βραχυθεραπείας, τον υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και το εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το Metropolitan Hospital εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές ακτινοχειρουργικής και ακτινοθεραπείας, επιτυγχάνοντας αλματώδη πρόοδο στην αντιμετώπιση πολλών τύπων καρκίνου.

«Το όφελος που έχουν οι ασθενείς είναι μεγάλο. Σε κάποιους ασθενείς με πολύ μεγάλους γυναικολογικούς όγκους, έχουμε φτάσει να έχουμε έλεγχο της νόσου στο 95% των περιπτώσεων και οι παρενέργειες περιορίζονται σε πολύ μικρά ποσοστά, κάτω του 3%» τονίζει ο κ. Δημόπουλος.

*Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, υπό τη Διεύθυνση του κ. Αθανάσιου Δημόπουλου, βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις χειρουργικές και τις ογκολογικές μονάδες του Metropolitan Hospital. Υποστηρίζεται από τα ιατρεία Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής, Παθολογικής Ανατομίας, Ακτινοδιαγνωστικής, Πυρηνικής Ιατρικής και PET-CT του θεραπευτηρίου. Η άρτια αυτή συνεργασία υπογραμμίζεται και ενδυναμώνεται από τις εβδομαδιαίες συναντήσεις όλων των ιατρικών ειδικοτήτων στα Ογκολογικά Συμβούλια του Θεραπευτηρίου. Ο μηχανισμός αυτός διασφαλίζει την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία των θεραπευτικών αποφάσεων, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε ασθενούς.

Επιπλέον, το άριστα εκπαιδευμένο στο εξωτερικό προσωπικό και οι υψηλού κύρους επιστήμονες που επανδρώνουν το κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (εξειδικευμένοι ιατροί και ακτινοφυσικοί) εγγυώνται την καλύτερη δυνατή προσέγγιση και αντιμετώπιση ακόμα και των πιο σύνθετων ογκολογικών προβλημάτων. Έμπειροι τεχνολόγοι, νοσηλευτές και γραμματειακό προσωπικό ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις που απαιτεί η συνολική υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών ενώ διασφαλίζεται η άνετη και άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών και των συνοδών τους.

Το Metropolitan Hospital επενδύει συνεχώς στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας και στην τεχνολογία αιχμής, ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα για πρωτοπόρες θεραπευτικές μεθόδους στους ασθενείς, προσφέροντας ταυτόχρονα τις πιο σύγχρονες ανέσεις λειτουργικής φιλοξενίας και νοσηλείας.

Πιστό στο όραμά του, το Metropolitan Hospital εξελίσσει συνεχώς τις υπηρεσίες του φιλοδοξώντας να προσφέρει καλύτερη υγεία και καλύτερη ζωή.

Περισσότερες πληροφορίες: www.metropolitan-hospital.gr



Πηγή: skai.gr

