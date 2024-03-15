H δηλητηρίαση στα παιδιά αποτελεί την έβδομη αιτία θνησιμότητας σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οι φαρμακευτικές δηλητηριάσεις της παιδικής ηλικίας είναι ένα από τα περιστατικά που καλείται να διαχειριστεί ο παιδίατρος στην καθημερινή πράξη και απαιτεί επείγουσα και αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Στο πλαίσιο επιδημιολογικής μελέτης στις παιδιατρικές κλινικές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς καταγράφηκαν 284 περιστατικά φαρμακευτικής δηλητηρίασης στο διάστημα 1-1-2017 έως 1-1-2020, με συχνότερες τις δηλητηριάσεις σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και εφήβους. Μάλιστα σχεδόν οι μισές (47%) ήταν στις ηλικίες 1-3 ετών.

Τα συνηθέστερα φάρμακα ήταν Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα, με συχνότερες δραστικές ουσίες την ιβουπροφαίνη και την παρακεταμόλη και η συνηθέστερη μορφή αυτών των φαρμάκων ήταν τα δισκία.

Η εν λόγω μελέτη των Μ. Φουρίκου και Γ. Παπαζήση από Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ και Ε. Γκίκα και Ν. Ράικου, Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ παρουσιάστηκε στο 13ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ.

«Οι περισσότερες δηλητηριάσεις ήταν αποτέλεσμα ακούσιας λήψης, ενώ οι έφηβοι, ιδίως κοπέλες, και η ομάδα των αλλοδαπών παιδιών (πρόσφυγες και μετανάστες) πραγματοποίησαν συχνά εκούσια δηλητηρίαση, κυρίως με λήψη παρακεταμόλης. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις το φάρμακο ήταν διαθέσιμο στο σπίτι.

Τα περισσότερα παιδιά προσκομίσθηκαν έγκαιρα σε δομή υγείας και ήταν ασυμπτωματικά. Για την αντιμετώπιση της δηλητηρίασης χορηγήθηκε κυρίως ενεργός άνθρακας και διενεργήθηκε πλύση στομάχου. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ειδικό αντίδοτο, συχνότερα η Ν-ακετυλοκυστεΐνη, και εστάλη δείγμα για τοξικολογική ανάλυση. Η έκβαση ήταν πολύ καλή στο 98% των περιπτώσεων με πλήρη ανάρρωση συνήθως μετά από μία ή δύο ημέρες νοσηλείας» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην έρευνα.

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότi: «το πρόβλημα της παιδικής φαρμακευτικής δηλητηρίασης είναι συχνό και χρειάζονται μέτρα πρόληψης που περιλαμβάνουν την ενημέρωση των γονέων και των εκπαιδευτικών, κανόνες για ασφαλέστερη φύλαξη των φαρμάκων στο σπίτι και ενδεχομένως την κατασκευή ασφαλέστερων για τα παιδιά συσκευασιών από τις φαρμακευτικές εταιρείες.

