Self test για καρκίνο παχέος εντέρο, διαθέσιμο από τον Ιούνιο στα φαρμακεία

Self test για τον καρκίνο του παχέος εντέρου θα είναι διαθέσιμα από τον Ιούνιο, σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας.

Πρόκειται για ένα ειδικό τεστ, το οποίο ανιχνεύει την παρουσία αίματος στα κόπρανα.

Το self test για αυτό το είδος καρκίνου θα χορηγείται δωρεάν στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν προληπτικού ελέγχου του υπουργείου Υγείας και θα δίνεται σε όλους τους πολίτες ηλικίας ηλικίας 50 έως 70 ετών, οι οποίοι θα ειδοποιούνται με sms.

