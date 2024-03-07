Μια πρωτοποριακή επέμβαση, που δίνει ελπίδα σε εκατοντάδες γυναίκες που κινδυνεύουν να χάσουν τη γονιμότητά τους λόγω σοβαρής ασθένειας, πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας. Γιατροί μεταμόσχευσαν αυτόλογο ωοθηκικό ιστό στις ωοθήκες γυναίκας που είχαν καταστραφεί από τις χημειοθεραπείες, και πλέον η 39χρονη κυοφορεί σήμερα το πρώτο της παιδί.

«Μου είχε πει η αιματολόγος μου ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσω να κάνω ποτέ παιδί, γιατί ήταν πολύ ισχυρές οι χημειοθεραπείες» τόνισε στον ΣΚΑΪ η Ειρήνη Κόκα.

Κι όμως χάρη στην πρωτοποριακή μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού η 39χρονη κυοφορεί σήμερα το πρώτο της παιδί.

«Το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα, περιμένουμε τον μπέμπη» ανέφερε στη Λουίζα Κροντήρη.

Η Ειρήνη εκδήλωσε πρώτη φορά αιματολογικό καρκίνο το 2008 σε ηλικία μόλις 23 ετών. Τότε το ξεπέρασε, όμως 4,5 χρόνια μετά, το 2013 ο καρκίνος επέστρεψε πολύ πιο επιθετικός και χρειάστηκε να κάνει μεταμόσχευση μυελού των οστών και ισχυρές χημειοθεραπείες.

«Έπαθα ανακοπή καρδιάς με επαναφέραν στη ζωή μετά από 1 λεπτό (συγκινείται) και άκουγα τις φωνές της μαμάς μου και είπα ότι θα τα καταφέρω και θα είμαι εδώ, νικήτρια, μόνο και μόνο για τους γονείς μου και είπα ότι θα τα καταφέρω και όντως συνήλθα…»

Πριν τις χημειοθεραπείες θέλησε να καταψύξει ωάρια, όμως, δεν υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος. Τότε ο γυναικολόγος της τής πρότεινε να καταψύξει τον φλοιό των ωοθηκών της. Μία διαδικασία που έγινε λαπαροσκοπικά μέσα σε 1 ημέρα. Μετά την αποθεραπεία της το 2021 οι γιατροί τοποθέτησαν πίσω τον ιστό στις κατεστραμμένες από τις χημειοθεραπείες ωοθήκες της που μετά από 8 ολόκληρα χρόνια άρχισαν να παράγουν ξανά ωάρια.

«Μεταμοσχεύσαμε τον ωοθηκικό ιστό που είχαμε καταψύξει αρκετά χρόνια πριν, επανήλθε η λειτουργία των ωοθηκών της. Ένα - ένα τα μαζεύαμε τα ωάρια, τα γονιμοποιούσαμε, τα βάζαμε κατάψυξη, έγινε η εμβρυομεταφορά τον Οκτώβρη και αυτή τη στιγμή είναι έγκυος» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο γυναικοόγος Κωνσταντίνος Πάντος.

Πρόκειται για την πρώτη κύηση στη χώρα μας μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού. Η μεταμόσχευση μεταδόθηκε μάλιστα ζωντανά για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε 13 δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Η Ελλάδα θα είναι πλέον 1 από τις μόλις 29 χώρες σε όλο τον κόσμο στις οποίες οι γυναίκες μπορούν να κάνουν παιδί μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού. Από την πρώτη εγκυμοσύνη το 2004 έχουν γεννηθεί παγκοσμίως 210 παιδιά με αυτόν τον τρόπο.

Ερωτηθείς πόσο κοντά είμαστε στο να γίνει ανάλογη μεταμόσχευση και στα δημόσια νοσοκομεία, ο διευθυντής Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Έλενα Βενιζέλου» Νικόλαος Παπαριστείδης επισήμανε «δεν νομίζω να αργήσει, πιστεύω θα γίνει πολύ σύντομα.».

«Το προτείνω σε όλα τα κορίτσια που πάλεψαν, παλεύουν να μην εγκαταλείψουν τα όνειρά τους και η ελπίδα γεννιέται» επισήμανε η Ειρήνη Κόκα.

