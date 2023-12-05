Πειραματική συσκευή βελτιώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου έπειτα από τραυματισμό

Ελπίδες φαίνεται να δίνει πειραματική συσκευή, η εμφύτευση της οποίας βελτίωσε σημαντικά τις νοητικές λειτουργίες ασθενών που έχουν υποστεί τραυματική κάκωση εγκεφάλου.

Μέχρι στιγμής, στην πειραματική έρευνα των επιστημόνων στις ΗΠΑ έλαβαν πέντε άτομα ηλικίας 22 έως 60 ετών, με μέτριες έως σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις.

Το επόμενο βήμα είναι οι κλινικές δοκιμές σε περισσότερους ασθενείς και εφόσον επιβεβαιωθούν τα θετικά αποτελέσματα, τα εμφυτεύματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν την πρώτη αποτελεσματική θεραπεία για χρόνιες εγκεφαλικές κακώσεις.

Ο Δρ. Νίκολας Σιφ, νευρολόγος στο Weill Cornell Medicine και επικεφαλής της μελέτης και η ομάδα του σχεδίασαν την κλινική δοκιμή με βάση πολυετή έρευνα σχετικά με τη δομή του εγκεφάλου.

Οι μελέτες εστιάζουν στους νευρώνες που εστέλνουν τα σήματα σε εγκεφαλικές περιοχές και στη συνέχεια η μία στην άλλη, δημιουργώντας έναν βρόγχο ανατροφοδότησης που διατηρεί ολόκληρο το δίκτυο ενεργό.

Ο ξαφνικός κλονισμός του εγκεφάλου – σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα για παράδειγμα – μπορεί να διακόψει ορισμένες από τις συνδέσεις του δικτύου και να οδηγήσει σε κώμα, διαπίστωσαν ο Δρ. Σιφ και οι συνεργάτες του. Αναλόγως τη σοβαρότητα του τραύματος ο εγκέφαλος μπορεί να μην ανακάμψει πλήρως.

Πριν από την εμφύτευση των ηλεκτροδίων, οι ερευνητές αξιολόγησαν τις δεξιότητες των εθελοντών υποβάλλοντάς τους σε τεστ. Σε ένα από τα τεστ οι εθελοντές έπρεπε να ενώσουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν 25 τελείες μεταξύ τους, ώστε οι γιατροί να αξιολογήσουν νοητικές δεξιότητες όπως η ταχύτητα της σκέψης και η ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών.

Δεξιότητες όπως η προσοχή αλλά και άλλες μορφές σκέψης εξαρτώνται από το δίκτυο που καλύπτει ολόκληρο τον εγκέφαλο, αναφέρει ο Δρ. Στίβεν Λόρεϊς, νευρολόγος στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης στο Βέλγιο.

«Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να πιστεύουμε ότι αξίζει να το επιδιώξουμε», δήλωσε αναφερόμενος στη μελέτη.



