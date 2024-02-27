Το σεξ είναι το κλειδί για μία ευτυχισμένη σχέση έρχεται να αποδείξει η επιστήμη με νέα έρευνα.

Ειδικότερα, η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι οργασμοί επιδρούν με τέτοιον τρόπο στην εγκεφαλική λειτουργία που ενθαρρύνουν τη μακροχρόνια σύνδεση.

Μια ομάδα ερευνητών στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ώστιν και στο Εργαστήριο Cold Spring Harbor χαρτογράφησε τους εγκεφάλους αρσενικών και θηλυκών τρωκτικών κατά τη διάρκεια των τριών σταδίων της επαφής τους: το ζευγάρωμα, τη μεταξύ τους σύνδεση και τη «συνεχή συντήρηση του δεσμού».

Διαπίστωσαν ότι κατά τη διάρκεια αυτών των σταδίων, 68 διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου υπέστησαν σημαντικές αλλαγές, σχηματίζοντας νέες συνδέσεις.

Και τα δύο μέλη του ζευγαριού εμφάνισαν παρόμοιες εγκεφαλικές αλλαγές και οι μεγαλύτερες αλλαγές φαίνεται να συμβαίνουν όταν το αρσενικό έχει οργασμό. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι οργασμοί προάγουν τη σύνδεση πέρα από το σεξ, κάτι που οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ισχύει και για τους ανθρώπους.

Αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να αντικατοπτρίζουν εξελικτικές προσαρμογές που αυξάνουν τις πιθανότητες επιβίωσης της σχέσης, καθώς ένα ζευγάρι που υπάρχει σύνδεση μεταξύ των μελών θα έχει καλύτερες πιθανότητες να μεγαλώσει επιτυχώς τα παιδιά του.

«Τα δεδομένα του εγκεφάλου και της συμπεριφοράς υποδηλώνουν ότι και τα δύο φύλα μπορεί να έχουν αποκρίσεις που μοιάζουν με τον οργασμό και αυτοί οι «οργασμοί» συντονίζουν το σχηματισμό ενός δεσμού», δήλωσε ο συγγραφέας της μελέτης Στίβεν Φελπς, καθηγητής βιολογίας στο UT Austin.

«Εάν ισχύει, θα υπονοούσε ότι οι οργασμοί μπορούν να χρησιμεύσουν ως μέσο για την προώθηση της σύνδεσης, όπως έχει προταθεί εδώ και καιρό στους ανθρώπους», τόνισε.

Ο ερευνητής είδε ότι ο πιο σημαντικός προγνωστικός παράγοντας αυτών των αλλαγών ήταν ο ανδρικός οργασμός, ο οποίος φαινόταν να επηρεάζει τις εγκεφαλικές αλλαγές τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.

Με άλλα λόγια, όσους περισσότερους οργασμούς έχει ο άνδρας, τόσο πιο βαθιά ήταν η επανασύνδεση του εγκεφάλου του ιδίου και της συντρόφου του. Στην ίδια έρευνα, δεν καταγράφηκε πότε ή αν τα θηλυκά είχαν οργασμό.

Η μελέτη χρησιμοποίησε ένα είδος τρωκτικού που παρέχει εξαιρετικές επιστημονικές πληροφορίες για το πώς ο εγκέφαλος χειρίζεται το σεξ και την αγάπη.

Αυτά τα μικρά, βορειοαμερικανικά τρωκτικά σχηματίζουν ισόβια ζεύγη, έτσι οι επιστήμονες τα χρησιμοποιούν για να μελετήσουν τη νευροεπιστήμη και τη συμπεριφορά της μονογαμίας.

Φυσικά, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι μονογαμικοί.

Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι τόσο τα τρωκτικά όσο και οι άνθρωποι εκλύουν την ωκυτοκίνη , η οποία έχει ονομαστεί «η ορμόνη της αγάπης» για το ρόλο της στο δέσιμο, τόσο μεταξύ ρομαντικών ζευγαριών όσο και μεταξύ μητέρας και παιδιού.

Στη νέα μελέτη, οι επιστήμονες ξεκίνησαν με τρωκτικά που δεν είχαν ζευγαρώσει ποτέ, για να διασφαλίσουν ότι ο εγκέφαλός τους ήταν «λευκός» σεξουαλικά.

Αφού έκαναν στα θηλυκά μια ένεση ορμόνης για να βεβαιωθούν ότι ήταν σε οίστρο, οι επιστήμονες προχώρησαν στο ζευγάρωμά τους με αρσενικά.

Περίπου 200 τρωκτικά ζευγάρωσαν και οι επιστήμονες παρατήρησαν τη συμπεριφορά τους προσεκτικά, καταγράφοντας όλα όσα έκαναν τα ζώα, τα οποία όταν ήταν περίπου 10 εβδομάδων, υποβλήθηκαν σε ευθανασία και οι ερευνητές συντήρησαν τον εγκέφαλό τους.

Χαρτογράφησαν όλες τις συνδέσεις σε αυτά και στη συνέχεια έκαναν στατιστική ανάλυση για να συνδέσουν τη συμπεριφορά τους με αυτό που παρατήρησαν στον εγκέφαλο.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι ορμόνες του φύλου όπως τα οιστρογόνα και η τεστοστερόνη, που δεν είναι ίδιες μεταξύ ανδρών και γυναικών, παίζουν σημαντικό ρόλο στο δέσιμο και το σεξ.

Ωστόσο, αυτό που βρήκαν ήταν ότι πολλές περιοχές που άλλαξαν κατά τη διάρκεια του ζευγαρώματος δεν ήταν γνωστές πριν.

Στην πραγματικότητα, εντόπισαν 68 περιοχές του εγκεφάλου που είχαν σχηματίσει νέες συνδέσεις κατά τη διαδικασία του ζευγαρώματος του ζευγαριού.



