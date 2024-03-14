Ο υπερσύγχρονος Ρομποτικός Εξοπλισμός του ΥΓΕΙΑ αλλάζει ριζικά την χειρουργική στην Ελλάδα

Με υψηλά standards και εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, προσφέρει υπηρεσίες υγείας άριστης ποιότητας, που παραμείνουν εφάμιλλες της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας, με πλήρη υπευθυνότητα και σεβασμό προς τον ασθενή και την κοινωνία. Παράλληλα, φροντίζει για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του επιστημονικού προσωπικού του, καθώς και των άμεσων συνεργατών του και ταυτόχρονα επενδύει σε νέες τεχνολογίες και τεχνικές, βασισμένες σε διεθνείς αναγνωρισμένες πρακτικές, καθιστώντας το νοσοκομείο ως κέντρο αναφοράς σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Τηρώντας διαχρονικές αρχές, όπως η αξιοπιστία, η πρωτοπορία και η προσήλωση στις αξίες της εταιρικής διακυβέρνησης, το ΥΓΕΙΑ επενδύει συστηματικά προς ένα καλύτερο μέλλον, εξελίσσοντας συνεχώς τις υπηρεσίες του και ενσωματώνοντας στις υποδομές του υψηλής τεχνολογίας ρομποτικά συστήματα.

Συγκεκριμένα, είναι το πρώτο νοσοκομείο στη χώρα μας που εγκατέστησε το ρομποτικό σύστημα χειρουργικής τελευταίας γενιάς Da Vinci, το 2007. Έκτοτε, έχουν πραγματοποιηθεί αμέτρητες πρωτοποριακές ρομποτικές επεμβάσεις, πολλές εκ των οποίων αποτελούν ξεχωριστά ορόσημα στην ιατρική πρακτική της χώρας.

Πού εφαρμόζεται η ρομποτική χειρουργική;

Η ρομποτική χειρουργική αναπτύσσεται και εφαρμόζεται με επιτυχία σε ένα ευρύ φάσμα χειρουργικών επεμβάσεων, καλύπτοντας πολλές ειδικότητες και παρέχοντας προηγμένες λύσεις σε ορισμένες από τις πιο σύνθετες παθήσεις. Ένας από τους βασικούς τομείς εφαρμογής είναι η ουρολογία και η γενική χειρουργική, όπου η ρομποτική τεχνολογία επιτρέπει την εκτέλεση διαφόρων επεμβάσεων με εξαιρετική ακρίβεια και ελάχιστη επεμβατικότητα. Επιπλέον, σε ειδικότητες όπως η γυναικολογία, η ρομποτική χειρουργική εφαρμόζεται σε ποικίλες επεμβάσεις, εξασφαλίζοντας ακρίβεια και ελάχιστη επιβάρυνση για την ασθενή. Επίσης, η ρομποτική χειρουργική εφαρμόζεται και στους τομείς της ωτορινολαρυγγολογίας, της καρδιοχειρουργικής και της χειρουργικής ενδοκρινικών αδένων .

Ποιο είναι το σύστημα ρομποτικής χειρουργικής Da Vinci Xi;

Το σύστημα ρομποτικής Da Vinci Xi αποτελεί το πιο εξελιγμένο επίτευγμα στον χώρο της ρομποτικής ιατρικής τεχνολογίας, προσφέροντας εξαιρετικές επιδόσεις και καινοτομίες. Αυτό το προηγμένο σύστημα επιτρέπει την ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάρρωσης, προσφέροντας παράλληλα ένα άρτιο ιατρικό και αισθητικό αποτέλεσμα. Το σύστημα έχει λάβει έγκριση από το FDA, την Αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την ασφάλειά του. Το Da Vinci Xi διακρίνεται ως το μοναδικό Σύστημα Ρομποτικής Χειρουργικής παγκοσμίως που μπορεί να πραγματοποιήσει εξειδικευμένες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, καλύπτοντας παράλληλα ένα ευρύ φάσμα συμβατικών επεμβάσεων.

Πώς λειτουργεί το ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi;

Με το σύστημα Da Vinci, ο χειρουργός μπορεί να πραγματοποιεί επεμβάσεις με ασύγκριτη ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια, καθώς διαθέτει τρισδιάστατη εικόνα (3D) υψηλής ανάλυσης που επιτρέπει το σχεδιασμό ολόκληρης της επέμβασης από πριν, με ειδικά εξαρτήματα. Με το σύστημα φακών 3D απεικόνισης (crystal clear vision), παρέχεται η δυνατότητα μεγέθυνσης του χειρουργικού πεδίου έως και 40 φορές για πολύ ακριβείς, σταθερές και λεπτομερείς κινήσεις. Το ρομποτικό σύστημα διαθέτει ειδική κονσόλα, ενδοσκοπικό πύργο με όλα τα απαραίτητα μηχανήματα, ενώ οι βραχίονές του είναι μικρότεροι, πιο λεπτοί, επιτρέποντας ευρύτερο πεδίο κινήσεων σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται από απόσταση, με την ελάχιστη δυνατή επέμβαση στο σώμα του ασθενούς, με τον χειρουργό να κινεί τους βραχίονες με ειδικά χειριστήρια, ο καθένας από τους οποίους είναι συνδεδεμένος με ένα χειρουργικό εργαλείο. Επιπλέον, διαθέτει τεχνολογία αναγνώρισης αγγείων, επιτρέποντας ακόμη και στις πιο πολύπλοκες επεμβάσεις να ολοκληρωθούν με μεγάλη ασφάλεια.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ρομποτικού συστήματος Da Vinci Xi;

Με το ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi, υπάρχει ασφαλής πρόσβαση σε όλα τα σημεία της κοιλιακής χώρας με τις ελάχιστες δυνατές τομές, ενώ παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα εργονομικού σχεδιασμού για τη διεκπεραίωση όλων των ειδών επεμβάσεων με μεγαλύτερη ακρίβεια και απόλυτη σταθερότητα. Επιπλέον, το σύστημα Da Vinci Xi παρουσιάζει μειωμένο κίνδυνο μόλυνσης και απώλειας αίματος, καθώς και λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο, επιτρέποντας τη γρήγορη ανάρρωση και επάνοδο του ασθενή στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Το ΥΓΕΙΑ δεσμεύεται να επενδύει συνεχώς στην αναβάθμιση των ρομποτικών συστημάτων του, καθώς γνωρίζει πως αυξάνουν την ασφάλεια και παρέχουν ακόμη μεγαλύτερες εγγυήσεις για μια πιο εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των ρομποτικών χειρουργείων. Σε αυτό το πλαίσιο, διευρύνει διαρκώς το πεδίο εφαρμογών τους σε περισσότερες ειδικότητες της χειρουργικής και αξιοποιεί τα σημαντικά πλεονεκτήματά τους στην ανάρρωση του ασθενή,

Το ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που έλαβε τη Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης από τον αμερικανικό οργανισμό Joint Commission International (JCI), το πιο αναγνωρισμένο και αυστηρό πρότυπο ποιότητας υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας ασθενών διεθνώς, την οποία και διατηρεί από το 2010.



