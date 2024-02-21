Ο ετήσιος προσυμπτωματικός έλεγχος για καρκίνο του μαστού από τα 40 σώζει ζωές

Ο ετήσιος προσυμπτωματικός έλεγχος για καρκίνο του μαστού που αρχίζει από την ηλικία των 40 ετών και συνεχίζεται τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 79 ετών έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη μείωση της θνησιμότητας, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύεται σήμερα στο περιοδικό της Ακτινολογικής Εταιρείας της Βόρειας Αμερικής «Radiology».

Ο καρκίνος του μαστού είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες στις ΗΠΑ. Παρά τις έρευνες που αποδεικνύουν ότι η συνεπής συμμετοχή σε προληπτική μαστογραφία μπορεί να μειώσει τους θανάτους από καρκίνο του μαστού κατά 40%, μόνο το 50% ή λιγότερο των γυναικών συμμετέχουν στον ετήσιο προληπτικό έλεγχο.

Όπως επισημαίνει η καθηγήτρια Ακτινολογίας στη Σχολή Ιατρικής Geisel School of Medicine του Dartmouth College στο Ανόβερο του Νιου Χαμσάιρ, Ντέμπρα Μοντιτσιόλο, η σύσταση της Ομάδας Εργασίας Προληπτικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ το 2009 να γίνεται έλεγχος κάθε δύο χρόνια αρχής γενομένης από την ηλικία των 50 ετών είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί σε εθνικό επίπεδο η συμμετοχή στον έλεγχο. Στις νέες συστάσεις της το 2023 η Ομάδα Εργασίας προτείνει στις γυναίκες να συμμετέχουν σε διετή έλεγχο μεταξύ 40 και 74 ετών. Ωστόσο, το Αμερικανικό Κολέγιο Ακτινολογίας, η Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού και το Εθνικό Ολοκληρωμένο Δίκτυο Καρκίνου συνιστούν ετήσιο έλεγχο για γυναίκες μέσου κινδύνου για καρκίνο του μαστού ξεκινώντας από την ηλικία των 40 ετών και συνεχίζοντας όσο η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της.

Στη μελέτη η κ. Μοντιτσιόλο και οι συνεργάτες της εκτίμησαν τα αποτελέσματα του προσυμπτωματικού ελέγχου σε διάφορες συχνότητες και ηλικίες έναρξης στις ΗΠΑ συγκρίνοντας τα οφέλη του προσυμπτωματικού ελέγχου σε τέσσερα διαφορετικά σενάρια: διετή έλεγχο γυναικών 50-74 ετών, διετή έλεγχο γυναικών 40-74 ετών, ετήσιο έλεγχο 40-74 ετών και ετήσιο έλεγχο 40-79 ετών.

Οι εκτιμήσεις έδειξαν ότι ο ετήσιος έλεγχος των γυναικών 40-79 ετών είτε με ψηφιακή μαστογραφία είτε με τρισδιάστατη τομοσύνθεση οδηγεί σε μείωση της θνησιμότητας κατά 41,7%. Ο διετής έλεγχος των γυναικών 50-74 και 40-74 έδειξε μείωση της θνησιμότητας κατά 25,4% και 30%, αντίστοιχα. Επίσης, ο ετήσιες έλεγχος των γυναικών 40-79 ετών έδειξε τις χαμηλότερες ανά μαστογραφία ψευδώς θετικές εξετάσεις (6,5%) και καλοήθεις βιοψίες (0,88%) σε σύγκριση με άλλα σενάρια ελέγχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

