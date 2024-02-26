Μια πρώην καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Albert Einstein έκανε δωρεά ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε αυτό το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Νέας Υόρκης, τη μεγαλύτερη προσφορά αυτού του είδους που έχει ποτέ δοθεί στις ΗΠΑ, προκειμένου να πληρωθούν τα δίδακτρα όλων των φοιτητών του, έγινε σήμερα γνωστό από τη σχολή.

Η Ρουθ Γκότεσμαν δώρισε αυτό το ποσό από την περιουσία που έκανε ο εκλιπών σύζυγός της Ντέιβιντ «Σάντι» Γκότεσμαν, ένας χρηματιστής της Wall Street και επενδυτής της Berkshire Hathaway, που πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2022.

«Είμαι πολύ ευγνώμων στον εκλιπόντα σύζυγό μου Σάντι, επειδή άφησε αυτά τα χρήματα υπό την φροντίδα μου και νιώθω ευλογημένη που έχω αυτό το πολύ μεγάλο προνόμιο να προσφέρω αυτό το δώρο για έναν τόσο ευγενή σκοπό», τόνισε η ίδια σε μια κοινή ανακοίνωση με τη σχολή.

Η Γκότεσμαν εργάστηκε στην ιατρική σχολή από το 1968. Κατά τη διάρκεια της θητείας της εκεί, έκανε έρευνα για τις παιδικές μαθησιακές δυσκολίες, ενώ δημιούργησε ένα πρόγραμμα γραφής και ανάγνωσης για ενήλικες.

Αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Einstein και συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του Montefiore Health System, του συνεργαζόμενου με τη σχολή νοσοκομείου.

Με τη δωρεά της, θα αποπληρωθούν τα δίδακτρα του εαρινού εξαμήνου του 2024 όλων των νυν φοιτητών και όλοι οι μελλοντικοί φοιτητές θα παρακακολουθήσουν τις σπουδές τους χωρίς δίδακτρα. Τα δίδακτρα στη σχολή ανέρχονται σε περίπου 60.000 δολάρια τον χρόνο, με αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές να εξακολουθούν να έχουν χρέη ύψους άνω των 200.000 δολαρίων, αφότου πάρουν πτυχίο.

«Αυτό το μετασχηματιστικό δώρο σκοπεύει να προσελκύσει μια ομάδα ταλαντούχων και διαφορετικών ατόμων που σε άλλη περίπτωση ενδεχομένως δεν είχαν τα μέσα να παρακολουθήσουν σπουδές στην ιατρική», τονίζει η σχολή, προσθέτοντας πως πρόκειται για το μεγαλύτερο δώρο που προσφέρεται σε ιατρική σχολή στη χώρα.

Η σχολή, στην οποία σπουδάζουν περίπου 1.1000 φοιτητές, βρίσκεται στο Μπρονξ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

