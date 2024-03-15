Αφού καταγγέλθηκε ως συνωμοσία για χρόνια, η υπόθεση της διαρροής του κορωνοϊού (Covid) από εργαστήριο θεωρείται πλέον η πιο πιθανή προέλευση του ιού, σύμφωνα με νέα ανάλυση.

Ερευνητές από την Αυστραλία και την Αριζόνα χρησιμοποίησαν ένα εργαλείο ανάλυσης κινδύνου - το οποίο περιέγραψαν ως το πιο ολοκληρωμένο μέχρι σήμερα - για να προσδιορίσουν τις πιθανότητες ο ιός SARS-CoV-2 να ήταν «αφύσικης» ή «φυσικής» προέλευσης.

Η ομάδα συνέκρινε τα χαρακτηριστικά του ιού και της πανδημίας με 11 κριτήρια που ανέλυσαν όπως η σπανιότητα ενός ιού, η χρονική στιγμή μιας πανδημίας, ο πληθυσμός που μολύνθηκε, η εξάπλωση ενός ιού και τα απροσδόκητα συμπτώματα ενός ιού.

Με βάση τη φύση του Covid, οι ερευνητές απέδωσαν μια βαθμολογία σε κάθε κατηγορία - λιγότερο από το 50 τοις εκατό σήμαινε ότι η πανδημία θα ταξινομηθεί ως φυσική εστία, αλλά το 50 ή περισσότερο θα σήμαινε ότι η πανδημία ήταν αφύσικη εστία.

Ο Covid έλαβε βαθμολογία 68 τοις εκατό.

Η μελέτη είπε: «Η προέλευση του [Covid] είναι αμφιλεγόμενη. Οι περισσότερες μελέτες έχουν επικεντρωθεί σε μια ζωονοσογόνο προέλευση, αλλά λείπουν οριστικά στοιχεία, όπως ένας ενδιάμεσος ξενιστής ζώων».

Ωστόσο, μόνο και μόνο επειδή ο Covid έλαβε υψηλότερη βαθμολογία, οι ερευνητές είπαν ότι «η αξιολόγηση κινδύνου δεν μπορεί να αποδείξει την προέλευση του [Covid], αλλά δείχνει ότι η πιθανότητα εργαστηριακής προέλευσης δεν μπορεί εύκολα να απορριφθεί».

Η συν-συγγραφέας Δρ Raina MacIntyre, καθηγήτρια Παγκόσμιας Βιοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, είπε στην DailyMail.com: «Το βασικό σημείο (από τα ευρύματα) είναι ότι η πιθανότητα [ο Covid] να προέρχεται από ένα εργαστήριο δεν είναι ασήμαντη και δεν μπορεί να απορριφθεί ως θεωρία συνωμοσίας».

Στη μελέτη, ο ιός και η πανδημία συγκέντρωσαν τον μέγιστο αριθμό βαθμών σε τρεις κατηγορίες.

Το πρώτο ήταν η «ύπαρξη βιολογικού κινδύνου», που θεωρείται ένα γεωπολιτικό περιβάλλον από το οποίο θα μπορούσε να προέλθει μια βιολογική απειλή.

Με την πανδημία, υπήρχε βιολογικός κίνδυνος σε μια περιοχή όπου ερευνήθηκαν επικίνδυνα παθογόνα και όπου η κακή ασφάλεια του εργαστηρίου θα μπορούσε να επιτρέψει την απελευθέρωση ενός παθογόνου.

Ο Covid σημείωσε εννέα στα εννέα.

Οι ερευνητές είπαν ότι η βαθμολογία ήταν υψηλή επειδή το WIV βρισκόταν μόλις 1.000 πόδια από την υγρή αγορά που πιστεύεται ότι ήταν ο τόπος των πρώτων κρουσμάτων Covid και επειδή Κινέζοι ερευνητές πειραματίζονταν με επικίνδυνα παθογόνα με χαλαρά πρωτόκολλα.

Στην κατηγορία «ασυνήθιστο στέλεχος», ο Covid σημείωσε επίσης εννέα στα εννέα. Αυτή η κατηγορία περιγράφηκε ως στελέχη ιού με άτυπα, σπάνια, πρόσφατα αναδυόμενα ή απαρχαιωμένα χαρακτηριστικά, καθώς και με σημάδια κέρδους λειτουργίας ή γενετικής μηχανικής.

Αυτή η βαθμολογία αποδόθηκε στα μοναδικά χαρακτηριστικά του ιού που του επέτρεψαν να αποφύγει το ανοσοποιητικό σύστημα και να είναι ικανός να μολύνει ανθρώπους και να μεταλλάσσεται.

Τέλος, ο Covid σημείωσε τους μέγιστους εννέα στους εννέα πόντους στην κατηγορία «ειδικές πληροφορίες».

Αυτό ορίστηκε ως «ύποπτες περιστάσεις και άλλες πληροφορίες που εντοπίστηκαν πριν από το ξέσπασμα, κατά την περίοδο της εστίας ή μετά το ξέσπασμα».

Σε αυτόν τον τομέα, οι ερευνητές τόνισαν τις εκτενείς συζητήσεις γύρω από την προέλευση και «μια σειρά από ασυνήθιστες ενέργειες στο WIV», συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης του ελέγχου του εργαστηρίου στον στρατό και της αφαίρεσης μιας μεγάλης βάσης δεδομένων ιών που περιέχει 20.000 δείγματα από νυχτερίδες και ποντίκια.

Συνολικά, από τους πιθανούς μέγιστους 60 βαθμούς, ο ιός Covid και η πανδημία σημείωσαν 41 - ή 68 τοις εκατό.

