Κατά 6,2 χρόνια αυξήθηκε το προσδόκιμο ζωής τα τελευταία 30 χρόνια

Το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε κατά 6,2 χρόνια από το 1990, καθώς αντιμετωπίστηκαν κύριες αιτίες θανάτου, όπως η διάρροια, οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού, τα εγκεφαλικά επεισόδια και η ισχαιμική καρδιοπάθεια, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο «The Lancet».

Ωστόσο, η ανεπαρκής διαχείριση της πανδημίας Covid-19 περιόρισε την πρόοδο σε πολλά μέρη.

Η περιοχή που περιλαμβάνει τη νοτιοανατολική Ασία, την ανατολική Ασία και την Ωκεανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση του προσδόκιμου ζωής μεταξύ 1990 και 2021 που ανέρχεται σε 8,3 έτη, κυρίως λόγω της μείωσης της θνησιμότητας από χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, εγκεφαλικά επεισόδια, λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού και καρκίνο. Η ισχυρή διαχείριση της πανδημίας συνέβαλε στη διατήρηση αυτών των αριθμών.

Η νότια Ασία είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση του προσδόκιμου ζωής (7,8 έτη), κυρίως χάρη στην απότομη μείωση των θανάτων από διαρροϊκές ασθένειες.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η ανατολική υποσαχάρια Αφρική παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση του προσδόκιμου ζωής, κατά 10,7 έτη.

Συνολικά, η μείωση θανάτων από εντερικές ασθένειες αύξησε το προσδόκιμο ζωής παγκοσμίως κατά 1,1 χρόνια μεταξύ 1990 και 2021. Οι μειώσεις των θανάτων από λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος πρόσθεσαν 0,9 χρόνια στο παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής. Στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής συνέβαλε και η πρόοδος στην πρόληψη θανάτων από άλλες αιτίες, συμπεριλαμβανομένων των εγκεφαλικών επεισοδίων, των νεογνικών διαταραχών, της ισχαιμικής καρδιοπάθειας και του καρκίνου.

Οι ερευνητές αναδεικνύουν τις τοποθεσίες, όπου συγκεντρώνονται πλέον ορισμένες από τις πιο επιβαρυντικές ασθένειες, υπογραμμίζοντας τις ευκαιρίες για παρέμβαση. Για παράδειγμα, το 2021 οι θάνατοι από εντερικές νόσους ήταν σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένοι στην υποσαχάρια Αφρική και τη νότια Ασία. Επιπλέον, το 90% των θανάτων από ελονοσία συνέβη σε μια περιοχή που κατοικείται από μόλις το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού και εκτείνεται από τη δυτική υποσαχάρια Αφρική, μέσω της κεντρικής Αφρικής, έως τη Μοζαμβίκη.

Οι ερευνητές εντοπίζουν και άνιση πρόοδο κατά παθήσεων, όπως η ισχαιμική καρδιοπάθεια, το εγκεφαλικό επεισόδιο και ο καρκίνος. Οι χώρες υψηλού εισοδήματος έχουν μειώσει τους θανάτους από πολλούς τύπους μη μεταδοτικών ασθενειών, σε αντίθεση με πολλές χώρες χαμηλού εισοδήματος.

Η μελέτη, που έγινε από το αμερικανικό ανεξάρτητο ερευνητικό Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης της Υγείας, υπογραμμίζει επίσης πως ο Covid-19 άλλαξε ριζικά τις πέντε κύριες αιτίες θανάτου για πρώτη φορά έπειτα από 30 χρόνια. Εκτόπισε έναν επί μακρόν κυρίαρχο δολοφόνο, το εγκεφαλικό επεισόδιο, και έγινε η δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Οι περιοχές τις οποίες η πανδημία Covid-19 έπληξε περισσότερο ήταν η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική, καθώς και η υποσαχάρια Αφρική.

Τέλος, η μελέτη αποκαλύπτει αυξανόμενες απειλές από μη μεταδοτικές ασθένειες, όπως ο διαβήτης και οι νεφροπάθειες, που αυξάνονται σε κάθε χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

