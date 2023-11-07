Oλοκληρωμένη αντιμετώπιση ογκολογικών περιστατικών στο Metropolitan General

Mε 8 νέες θέσεις χημειοθεραπείας επεκτάθηκε το τμήμα χημειοθεραπειών του Metropolitan General αναβαθμίζοντας τις υποδομές για τους ογκολογικούς ασθενείς.

Είναι ένα νέο τμήμα, πλήρως εξοπλισμένο, που περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένους χώρους για φιλοξενία ασθενών με ογκολογικά, νευρολογικά και ρευματολογικά νοσήματα που υποβάλλονται σε σύντομες ενδοφλέβιες θεραπείες (π.χ ανοσοθεραπείες, χημειοθεραπείες κ.λπ).

Στο Metropolitan General παρέχεται ολιστική αντιμετώπιση των ογκολογικών περιστατικών με ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες για τη διερεύνηση, διάγνωση, θεραπευτική και υποστηρικτική αντιμετώπιση των νεοπλασιών. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει τα πιο σύγχρονα θεραπευτικά πρωτοκόλλα χορήγησης χημειοθεραπευτικών σχημάτων, ορμονοθεραπείες, ανοσοθεραπείες, βιολογικές θεραπείες, στοχευμένες θεραπείες καθώς και περιοχικές θεραπείες όπως είναι ο χημειοεμβολισμός, η καυτηρίαση όγκων με χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RF ablation) ή μικροκυμάτων (microwave ablation), η κρυοπηξία όγκων (cryoablation) ή και συνδυασμούς αυτών.

Εφαρμόζονται εξατομικευμένα οι πιο εξελιγμένες θεραπείες σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, προσαρμοσμένες στο γονιδιακό και το γενικό προφίλ υγείας του κάθε ασθενούς καθώς και στα παθολογοανατομικά και μοριακά χαρακτηριστικά της νόσου του, σε κάθε φάση αυτής.

Το ιατρικό δυναμικό της Κλινικής διαθέτει άρτια επιστημονική κατάρτιση και μακροχρόνια εμπειρία, έχοντας αντιμετωπίσει μεγάλο αριθμό ασθενών με ογκολογικά νοσήματα, και συμμετέχοντας σε διεθνείς δημοσιεύσεις και ερευνητικά προγράμματα. Η διαχείριση των ογκολογικών περιστατικών εποπτεύεται από το Ογκολογικό Συμβούλιο της Κλινικής, όπου συνεργάζονται και συναποφασίζουν ιατροί όλων των εμπλεκομένων ειδικοτήτων με σκοπό την ολιστική αντιμετώπιση και την πιο αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών, με βάση τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις και δεδομένα.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 650 2591-2691.

Το θεραπευτήριο Μetropolitan General είναι μέλος του Hellenic HealthCare Group του μεγαλύτερου Ομίλου υγείας στην Ελλάδα και βρίσκεται στη Λεωφόρο Μεσογείων 264 στο Χολαργό. Τηλ. Κέντρο: 210 6502000.





