«Καμπανάκι» ΕΟΦ για ακατάλληλα υαλουρονικά

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων με αφορμή πρόσφατα περιστατικά διακίνησης και χρήσης μη πιστοποιημένων ενέσιμων σκευασμάτων υαλουρονικού οξέος για αισθητικούς σκοπούς, επισημαίνει πως αυτά αξιολογούνται ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας ΙΙΙ (υψηλού κινδύνου), και λαμβάνουν πιστοποιητικό σήμανσης CE κατόπιν αξιολόγησης από Κοινοποιημένο Οργανισμό της Ε.Ε.

Η κυκλοφορία τους στην Ελλάδα είναι νόμιμη μόνο εφόσον η εξωτερική συσκευασία φέρει σήμανση CE συνοδευόμενη από τον τετραψήφιο αριθμό αναγνώρισης του Κοινοποιημένου Οργανισμού (π.χ. CE 0123) και έχει κοινοποιηθεί η κυκλοφορία τους στον ΕΟΦ.

Τονίζει πως

• η χρήση των ενέσιμων σκευασμάτων υαλουρονικού οξέος πρέπει να ακολουθεί τα αναφερόμενα στο έντυπο οδηγιών χρήσης κάθε προϊόντος σχετικά με την προβλεπόμενη χρήση, τον ορθό τρόπο χρήσης και τις ενδεχόμενες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται.

• η χορήγησή των εν λόγω σκευασμάτων συνιστά ιατρική πράξη και πρέπει να γίνεται από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

Ο ΕΟΦ συνιστά στις/στους ενδιαφερόμενες/ους να ενημερώνονται επαρκώς πριν προχωρήσουν στην εφαρμογή ενέσιμου υαλουρονικού οξέος αισθητικής χρήσης, τόσο για το σκεύασμα που πρόκειται να τους χορηγηθεί, όσο και για την ιδιότητα του ατόμου που πρόκειται να το χορηγήσει, καθώς εάν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις αυξάνεται ιδιαίτερα ο κίνδυνος εκδήλωσης σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ο ΕΟΦ καλεί το κοινό να αναφέρει περιστατικά ύποπτων σκευασμάτων και ανεπιθύμητων ενεργειών στα ακόλουθα email και ευχαριστεί για τη συμβολή στην ασφαλή χρήση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων Αναφορά ύποπτων σκευασμάτων : protokollo at eof dot gr Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών ιατροτεχνολογικών προϊόντων :https://www.eof.gr/web/guest/whitegeneral τηλ : 213-2040528 ή 213-2040542.

