Αυτό είναι το μυστικό των Γαλλίδων για καλύτερο ύπνο

Όταν ήσουν παιδί και η μητέρα σου, σου διάβαζε ένα παραμύθι κάθε βράδυ πριν τον ύπνο, αυτή η παρηγορητική τελετουργία σε βοηθούσε να κοιμηθείς.

Ακόμη και στην ενήλικη ζωή, μια συγκεκριμένη ρουτίνα πριν αποκοιμηθείς μπορεί να έχει παρόμοιο αποτέλεσμα, καθώς σηματοδοτεί στο σώμα και το μυαλό ότι έρχεται η ώρα για να αφεθούμε στην αγκαλιά του Μορφέα.

Είναι κοινό μυστικό ανάμεσα στα french girls. Όσον αφορά τις προοπτικές για καλύτερο ύπνο, οι Γαλλίδες επιλέγουν το αγαπημένο τους άρωμα για να χαλαρώσουν με όνειρα γλυκά. Το οποίο άρωμα, πρέπει να είναι διαφορετικό από εκείνο που φορούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Συνήθως ψεκάζουν στο μαξιλάρι ή ανάμεσα στα σεντόνια τους ένα συνδυασμό από χαμομήλι, βασιλικό, λεβάντα ή μέντα – μια συνήθεια που βοηθά στην αποσυμπίεση από την μέρα που προηγήθηκε.

Ας μην ξεχνάμε ότι η όσφρηση είναι η μόνη από τις αισθήσεις που επηρεάζει άμεσα το συναισθηματικό τμήμα του εγκεφάλου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο φοράμε διαφορετικά αρώματα ανάλογα με τα συναισθήματα που θέλουμε να βιώσουμε.

Το άρωμα, ωστόσο, έχει ανυποψίαστη δύναμη πάνω όχι μόνο σε αυτά που θα νιώσουμε, αλλά και στη διάθεσή μας. Ο εγκέφαλός μας συνδέει κάθε μυρωδιά με μια εμπειρία, μια ανάμνηση. Ορισμένα αρώματα είναι σε θέση να προκαλέσουν μια κατάσταση γαλήνης, η οποία είναι απαραίτητη για να αποκοιμηθούμε.

Μια όμορφη μυρωδιά βέβαια δεν είναι αρκετή. Οι πολυάσχολες Γαλλιδούλες προσπαθούν να πηγαίνουν για ύπνο και να ξυπνούν την ίδια ώρα κάθε μέρα. Δεν έχει σημασία η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Το σώμα μας αποζητά την ισορροπία και αν το εκπαιδεύσουμε να κοιμάται και να ξυπνάει μια συγκεκριμένη ώρα (ακόμα κι αν είμαστε ακόμα νυσταγμένοι), τελικά θα ακούσει το αίτημά μας.

Τα φώτα σηματοδοτούν στον εγκέφαλό μας ότι είναι μέρα και μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα του σώματός μας να χαλαρώσει για ύπνο. Σβήσε λοιπόν το φως νωρίτερα, δώσε το απαραίτητο αρωματικό touch στο χώρο σου και κοιμήσου.

