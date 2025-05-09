Η κανέλα ίσως δεν είναι και τόσο αθώα - Τι αναφέρει νέα μελέτη

Ενώ η κανέλα είναι ένα δημοφιλές μπαχαρικό που χρησιμοποιείται σε πολλά φαγητά, καθώς και στην παραλιακή ιατρική πολλών πολιτισμών εδώ και χρόνια, νέα έρευνα δείχνει πως δεν πρέπει να γίνεται αλόγιστη χρήση της.

Σήμερα, η κανέλα υπάρχει σε πολλά συμπληρώματα διατροφής και θεωρείται ευρέως πως βοηθά στη θεραπεία κατά του διαβήτη, την απώλεια βάρους, στην ανακούφιση από την αλλεργική ρινίτιδα κ.ά.

Σύμφωνα ωστόσο με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Food Chemistry: Molecular Sciences, δεν πρέπει να γίνεται υπερκαταλάνωση της κανέλας, όπως για παράδειγμα μέσω συμπληρωμάτων διατροφής, καθώς μπορεί να επηρεάσει τον μεταβολισμό συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Μιλώντας στο CNN, η Λιάνα Βεν, γιατρός επειγόντων περιστατικών και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο George Washington εξηγεί τα συμπεράσματα της νέας έρευνας.

Τι είναι η κανέλα - από πού προέρχεται και ποιες είναι οι ευεργετικές επιδράσεις της στην υγεία

Η κανέλα είναι ένα μπαχαρικό που προέρχεται από τον αποξηραμένο φλοιό των δέντρων Cinnamomum. Ο πιο συνηθισμένος τύπος κανέλας είναι η κανέλα Cassia από τα δέντρα Cinnamomum aromaticum.

Η κανέλα Κεϋλάνης, που φορές αποκαλείται «αληθινή» κανέλα, προέρχεται από τα δέντρα Cinnamomum verum.

Αν και ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωσης κανέλας μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία του διαβήτη ή για την απώλεια βάρους, χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να διερευνηθούν τα οφέλη της, λέει η γιατρός.

Ομοίως, αν και προκαταρκτικές έρευνες δείχνουν ότι ο ρινικός ψεκασμός με κανέλα Κεϋλάνης μπορεί να βοηθήσει στην αλλεργική ρινίτιδα, χρειάζονται επίσης περισσότερες έρευνες για να επιβεβαιωθεί η θεραπευτική της ιδιότητα, σημειώνει.

Επίσης, η κανέλα δεν έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ για τη θεραπεία οποιασδήποτε ιατρικής πάθησης.

Υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία;

Η κανέλα Cassia μπορεί να περιέχει υψηλά επίπεδα κουμαρίνης, η οποία είναι μια αντιπηκτική ουσία. Η κανέλα Κεϋλάνης μπορεί επίσης να περιέχει ίχνη κουμαρίνης. Εάν κάποιος που λαμβάνει ήδη αντιπηκτικά φάρμακα προσλαμβάνει μεγάλη ποσότητα κουμαρίνης, μπορεί να έχει αυξημένο κίνδυνο για αιμορραγία.

Επιπλέον, υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της κουμαρίνης και του ήπατος. Η παρατεταμένη χρήση προϊόντων κανέλας που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κουμαρίνη θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους για την υγεία των ατόμων με ηπατική νόσο.

Παράλληλα, υπάρχουν «θεωρητικοί λόγοι» για τους οποίους οι ειδικοί πιστεύουν πως μπορεί να υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ της κανέλας και των αντικαρκινικών φαρμάκων και της νικοτίνης, αλλά δεν έχουν γίνει συγκεκριμένες μελέτες για αυτό.

Τι εξέτασε η νέα μελέτη

Η νέα μελέτη εξέτασε το κύριο δραστικό συστατικό της κανέλας, που ονομάζεται κινναμαλδεΰδη. Οι ερευνητές εξέτασαν πρώτα κατά πόσο η κινναμαλδεΰδη απορροφάται όταν προσλαμβάνεται από το στόμα, εξετάζοντας τα γαστρικά και εντερικά υγρά.

Διαπίστωσαν είτε κάποιος είναι νηστικός είτε όχι, η κινναμαλδεΰδη αναμένεται να απορροφηθεί εξίσου καλά.

Στη συνέχεια ανακάλυψαν ότι η κινναμαλδεΰδη μεταβολίζεται γρήγορα σε μια άλλη ένωση, το κινναμωμικό οξύ, και ότι μπορεί να ενεργοποιήσει πολλαπλούς υποδοχείς που επηρεάζουν τον μεταβολισμό των φαρμάκων.

Η πιθανή παρέμβαση στον μεταβολισμό των φαρμάκων είναι αυτό που οδήγησε τους συγγραφείς στο συμπέρασμα ότι η υπερκατανάλωση θα μπορούσε να προκαλέσει αλληλεπιδράσεις.

Οι ερευνητές τονίζουν πως πρέπει να υπάρξει πρόσθετη έρευνα για τις αλληλεπιδράσεις αυτές. Μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες, συνιστούν στους ανθρώπους που καταναλώνουν κανέλα ως συμπλήρωμα διατροφής να είναι προσεκτικοί και να συμβουλεύονται έναν γιατρό.

Ποιοι πρέπει να προσέχουν περισσότερο

Σύμφωνα με τους ερευνητές της μελέτης, οι άνθρωποι που πρέπει να προσέχουν περισσότερο είναι όσοι έχουν υπέρταση, διαβήτη, καρκίνο, αρθρίτιδα, άσθμα, παχυσαρκία, HIV/AIDS και κατάθλιψη.

Επίσης, όσοι χρησιμοποιούν αντιπηκτικά φάρμακα - για παράδειγμα, κάποιον που έχει ιστορικό καρδιακής νόσου και εγκεφαλικού επεισοδίου. Εκτός από τα φάρμακα που καθαρίζονται μέσω του ήπατος, υπάρχουν και άλλα συμπληρώματα διατροφής που μπορεί να αλληλεπιδράσουν με την κανέλα, συμπεριλαμβανομένου του κουρκουμά, του ginseng και του gingko biloba.

Να πασπαλίζουμε κανέλα στα φαγητά;

Οι ερευνητές είναι απολύτως σαφείς πάντως πως ότι η χρήση κανέλας στη μαγειρική είναι απίθανο να προκαλέσει προβλήματα.

Αυτό για το οποίο προειδοποιούν είναι η "υπερκατανάλωση", δηλαδή η χρήση συμπυκνωμένων προϊόντων κανέλας, όπως τα συμπληρώματα διατροφής, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα - για παράδειγμα, η λήψη καψουλών κανέλας κάθε μέρα για μήνες.

Πηγή: skai.gr

