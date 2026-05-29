Σταθερή με ανοδικές τάσεις κατά τη θερινή - τουριστική περίοδο παραμένει η κατανάλωση καυσίμων στην εγχώρια αγορά, παρά την αύξηση των τιμών εξαιτίας της κρίσης στον Περσικό Κόλπο, ανέφερε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil Πέτρος Τζαννετάκης κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα τριμήνου του ομίλου. Παρατηρείται ωστόσο μείωση της ζήτησης για τα premium προϊόντα (βενζίνη υψηλών οκτανίων κλπ.) και στροφή των καταναλωτών στις απλές κατηγορίες.

Ο κ. Τζαννετάκης ανέφερε ότι ο όμιλος προχώρησε γρήγορα σε αλλαγή των προμηθευτών αργού καθώς το 75 % των προμηθειών έρχονταν από το Ιράκ που είναι αποκλεισμένο - με εξαίρεση ελάχιστα φορτία - λόγω των στενών του Ορμούζ. Τα φορτία του Ιράκ αντικαταστάθηκαν από εισαγωγές αργού από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, τη Β. Θάλασσα, τη Λιβύη και ο όμιλος έχει διασφαλισμένες προμήθειες για τις επόμενες 4 - 5 εβδομάδες. Τονίστηκε πάντως ότι εφόσον τελειώσει η κρίση η αλυσίδα εφοδιασμού δεν θα αποκατασταθεί άμεσα.

Ο κ. Τζαννετάκης ανέφερε ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ήταν ισχυρά σε όλους τους τομείς. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του ομίλου αυξήθηκαν κατά 171 % σε 546 εκατ. Σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και τα καθαρά κέρδη κατά 293 % σε 332 εκατ. Αν αφαιρεθεί η επίπτωση εξωγενών παραγόντων (διεθνείς τιμές και ισοτιμίες) τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώνονται σε 381 εκατ. (+77 %) και τα καθαρά σε 203 εκατ. (+113 %).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

