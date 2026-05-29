Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος πολλοί συμπολίτες μας άρχισαν να εγκαταλείπουν σήμερα, Παρασκευή, το λεκανοπέδιο αρχικά μέσω του λιμανιού του Πειραιά και των πρωινών αποχωρήσεων. Μετά τις 12:30 αναμένεται να αναχωρήσει και ο κύριος όγκος των εκδρομέων μέσω των εθνικών οδών.
Αυτή την ώρα, o δυσκολότερος δρόμος του λεκανοπεδίου είναι η Λεωφ. Κηφισού στο ανοδικό της ρεύμα από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκηδόνα.
Τη συνήθη κυκλοφοριακή εικόνα συναντάμε στις Λεωφ. Σχιστού και Αθηνών στον Σκαραμαγκά, στον άξονα Καρόλου – Μάρνη έως την πλατεία Βάθης και στη Λεωφ. Βασ. Σοφίας ανάμεσα στη Βουλή και τον Γυάλινο Δρομέα.
