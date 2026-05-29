Εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ στη Θεσσαλονίκη φέρονται να ξέχασαν ανήλικη μέσα σε λεωφορείο για δύο ώρες, με τη μητέρα της να προχωρά σε καταγγελία στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, όπως ανέφερε σήμερα το thesspost.gr.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, απογευματινές ώρες χθες (28-05-2026), η 52χρονη γυναίκα μετέβη στο Τμήμα και υπέβαλε έγκληση σε βάρος εργαζομένων σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ που βρίσκεται σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, διότι παρέλειψαν να αποβιβάσουν την ανήλικη κόρη της από λεωφορείο που χρησιμοποιούσαν στο πλαίσιο λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα, η ανήλικη παρέμεινε για διάστημα δύο ωρών εντός του λεωφορείου που είχε επιβιβαστεί από τη μητέρα της, χωρίς να μετεπιβιβαστεί από τους υπεύθυνους σε άλλο όχημα προκειμένου να φτάσει στον προορισμό της.

Η υπόθεση ερευνάται.

Πηγή: skai.gr

