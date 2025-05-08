ΕΟΔΥ: 3 θάνατοι από γρίπη και 2 από COVID-19 τις δύο τελευταίες εβδομάδες

Σε χαμηλά επίπεδα βρίσκεται η θετικότητα για COVID-19 στην κοινότητα. Η θετικότητα για γρίπη έχει υποχωρήσει κάτω από το όριο που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Ειδικότερα στην έκθεση αναφέρεται:

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις συνεχίζει να παρουσιάζει πτωτική τάση.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρουσιάζει από την αρχή του 2025 βαθμιαία πτωτική τάση, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Καταγράφηκαν 53 νέες εισαγωγές κατά την τελευταία εβδομάδα ( την προηγούμενη οι νέες εισαγωγές ήταν 63). Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 55.

Καταγράφηκαν δύο νέες διασωληνώσεις. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν δύο. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι πέντε.

Δεν καταγράφηκε νέος θάνατος την τελευταία εβδομάδα (κατά την προηγούμενη εβδομάδα οι νέοι θάνατοι που καταγράφηκαν ήταν δύο). Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν δύο.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) έχει υποχωρήσει κάτω από το όριο που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης.

Τις δύο τελευταίες εβδομάδες καταγράφηκαν σποραδικά μόνο θετικά δείγματα από το δίκτυο Sentinel ΠΦΥ.

Καταγράφηκαν τέσσερα νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκαν τρεις νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η δραστηριότητα του RSV παραμένει ήπια, τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI, παρουσιάζοντας μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις.

