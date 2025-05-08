Τουλάχιστον 216 παιδιά πέθαναν από γρίπη στις Ηνωμένες Πολιτείες «φέτος» από γρίπη, ανέφεραν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι είναι ο υψηλότερος αριθμός παιδικών θανάτων από τη νόσο τα τελευταία 15 χρόνια.

Στη Νέα Υόρκη, οι υγειονομικές αρχές προειδοποίησαν την Τετάρτη για τους κινδύνους της παραπληροφόρησης για τα εμβόλια, καθώς η πολιτεία ανακοίνωσε τον υψηλότερο αριθμό παιδικών θανάτων που έχει καταγραφεί για οποιαδήποτε εποχή γρίπης, καθώς 25 παιδιά να υπέκυψαν στον ιό ή σε ασθένειες που σχετίζονται με τη γρίπη.

«Η παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμβόλια έχει συμβάλει τα τελευταία χρόνια στη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού», δήλωσε ο επίτροπος Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης Τζέιμς ΜακΝτόναλντ σε δελτίο Τύπου. «Τα εμβόλια είναι η καλύτερη προστασία που έχουμε και σώζουν ζωές, συμπεριλαμβανομένων των ζωών πολύ μικρών παιδιών».

Μόνο ένα από τα 25 παιδιά που πέθαναν στη Νέα Υόρκη είχε εμβολιαστεί, είπε ο McDonald. Πέντε από τα παιδιά ήταν πολύ μικρά για να κάνουν το εμβόλιο.

Αυτή η σεζόν σηματοδοτεί τον υψηλότερο αριθμό θανάτων από τη σεζόν 2009-2010, όταν πέθαναν 288 παιδιά, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Νοσοκομείων.

Το CDC συνιστά σε άτομα ηλικίας άνω των 6 μηνών να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης κάθε χρόνο. Για όσους έχουν αρρωστήσει από τη γρίπη, το CDC συνιστά ότι η θεραπεία με συνταγογραφούμενα αντιιικά φάρμακα για τη γρίπη «πρέπει να ξεκινήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα και είναι ιδιαίτερα σημαντική για ασθενείς με υψηλότερο κίνδυνο για σοβαρή ασθένεια».

Τα ποσοστά εμβολιασμού κατά της γρίπης μεταξύ παιδιών και ενηλίκων έχουν γενικά μειωθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την πανδημία του κορωνοϊού, σύμφωνα με το CDC.

Τον Μάρτιο, η Washington Post ανέφερε αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία για τη γρίπη σε παιδιά ηλικίας 5 έως 17 ετών, με τους ειδικούς της δημόσιας υγείας να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για ένα αυξανόμενο κύμα αντιεμβολιασμού, το οποίο τροφοδοτείται εν μέρει από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους όπως ο υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Robert F. Kennedy Jr., ο οποίος είναι γνωστός σκεπτικιστής για τα εμβόλια.

Η κυβέρνηση Τραμπ ακύρωσε επίσης ή καθυστέρησε τουλάχιστον δύο συναντήσεις συμβουλευτικής επιτροπής εμβολίων φέτος, οι οποίες είχαν σκοπό να βοηθήσουν στην επιλογή της σύνθεσης του εμβολίου της γρίπης του επόμενου χειμώνα.

Περίπου το 55,4% των παιδιών στις ΗΠΑ μεταξύ 6 μηνών και 17 ετών έλαβαν τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου κατά της γρίπης κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24, από 57,4% την περίοδο 2022-23 και το 63,7% που αναφέρθηκε την περίοδο 2019-2020.

Η Νέα Υόρκη είχε το έκτο υψηλότερο ποσοστό εμβολιασμού κατά της γρίπης μεταξύ των παιδιών την περίοδο 2023-24, με 64,6%. Η Μασαχουσέτη κατέλαβε την υψηλότερη θέση, με 75,1%, και το Μισισιπή τη χαμηλότερη, με 35,4%.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.