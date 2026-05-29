Ολίβια Ροντρίγκο: Τη χαρακτήρισαν «ακατάλληλη» στην Ισπανία - Η απάντησή της στους επικριτές

Η Ολίβια Ροντρίγκο απάντησε στην κριτική που δέχτηκε, σχετικά με ένα μίνι babydoll φόρεμα που επέλεξε να φορέσει σε σκηνή, στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τον «Guardian», η νεαρή ποπ σταρ δέχθηκε σωρεία αρνητικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την εμφάνισή της στο Teatre Grec της Βαρκελώνης στις 8 Μαΐου, τη στιγμή που ερμήνευε τη πρόσφατη επιτυχία της «Drop Dead». Ένα ανάλογο ρούχο φοράει και στο εξώφυλλο του επερχόμενου άλμπουμ της.

«Αυτό με έχει στεναχωρήσει πολύ», δήλωσε η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στο Popcast των New York Times. «Αυτό που είναι πραγματικά ανησυχητικό είναι ότι έχω φορέσει στη σκηνή ρούχα που ίσως ήταν πιο αποκαλυπτικά...και θεωρήθηκαν απόλυτα αποδεκτά. Αλλά το ότι ήμουν πλήρως καλυμμένη με ένα φόρεμα που κάποιοι θεώρησαν παιδικό, αυτό κρίθηκε ακατάλληλο. Θεωρώ πως δείχνει πόσο πραγματικά έχουμε κανονικοποιήσει την παιδοφιλία στην κουλτούρα μας», πρόσθεσε η Ροντρίγκο.

Όπως εξήγησε, τα κορίτσια μεγαλώνουν με μια γνώριμη προειδοποίηση: «Μην το φοράς αυτό γιατί τότε ένας άντρας θα σεξουαλικοποιήσει το σώμα σου και θα φταις εσύ». Είναι τόσο παράξενο», τόνισε.

Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα έσπευσε να διευκρινίσει πως η συγκεκριμένη ενδυματολογική επιλογή δεν είχε καμία πρόθεση να προκαλέσει. Αντιθέτως, όπως είπε, η έμπνευσή της προήλθε από την εμβληματική punk σκηνή της δεκαετίας του '90.

Olivia Rodrigo performed at the private Spotify concert "Billions Club" at the Teatre Grec in Barcelona pic.twitter.com/MgPMrYOfIB — J&T (@JamesFoxyy) May 15, 2026

«Ένιωθα ότι έμοιαζα στην Κάθλιν Χάνα ή την Κόρτνεϊ Λαβ, γυναίκες που αποτελούν πρότυπα για εμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ η Κόρτνεϊ Λαβ μέσα από stories στο Instagram εξέφρασε τη στήριξή της προς τη νεαρή τραγουδίστρια.

Με αφορμή το επερχόμενο, τρίτο άλμπουμ της με τίτλο «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου, η Ροντρίγκο θα πραγματοποιήσει περιοδεία στις ΗΠΑ το φθινόπωρο ενώ θα ακολουθήσουν εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη στις αρχές του επόμενου έτους.

Πηγή: skai.gr

