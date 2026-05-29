Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε τα ξημερώματα από την πυροσβεστική για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε βιοτεχνία αρτοποιημάτων στο χωριό Κρουσώνας του Δήμου Μαλεβιζίου Ηρακλείου.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν με 4 οχήματα 12 πυροσβέστες, που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν σε γειτονικά κτίσματα, καθώς η βιοτεχνία βρισκόταν εντός του οικισμού. Τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς ερευνά το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

