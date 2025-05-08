ΕΕ: Η ρυθμιστική αρχή επιβεβαιώνει «αυτοκτονικό ιδεασμό» ως παρενέργεια φαρμάκου κατά της τριχόπτωσης

Συναγερμός στην ΕΕ για φάρμακο κατά της τριχόπτωσης. Η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή φαρμάκων ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η αρμόδια επιτροπή ασφάλειας επιβεβαίωσε «αυτοκτονικό ιδεασμό» ως παρενέργεια του φαρμάκου φιναστερίδης της Organon κατά της τριχόπτωσης, μετά από πανευρωπαϊκή αναθεώρηση των διαθέσιμων δεδομένων.

Ο αυτοκτονικός ιδεασμός έχει επίσης προστεθεί πρόσφατα ως πιθανή παρενέργεια άγνωστης συχνότητας στις πληροφορίες προϊόντος για το Propecia και το Proscar, τα δύο πρώτα φάρμακα που περιέχουν φιναστερίδη που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο όρος αυτοκτονικός ιδεασμός αναφέρεται σε σκέψεις του ασθενούς που αναφέρονται στην αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Ειδικότερα οι σκέψεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν αυτοκτονικές σκέψεις, σχέδια, συμπεριφορές και πρόθεση.

Το φάρμακο για την τριχόπτωση με φιναστερίδη ήταν «το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου» δήλωσε τον Ιανουάριο στο BBC, ένας 26χρονος Βρετανός.

Ο Κάιλ άρχισε να παίρνει φιναστερίδη την περασμένη άνοιξη, αφού του τη συνέστησε ένας φίλος του.

Λέει ότι έκανε λίγη έρευνα εκ των προτέρων, αλλά η αγορά του μέσω διαδικτύου ήταν απλή.

«Είναι παντού. Είναι τόσο εύκολα προσβάσιμο»

Τα συνταγογραφούμενα χάπια έφτασαν στην πόρτα του μέσα σε μια εβδομάδα από την παραγγελία τους.

«Το ξεκίνησα και, ναι - αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου».

Από τότε που πήρε το φάρμακο, ο Κάιλ τόνισε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα με τη σεξουαλική, ψυχική και σωματική του υγεία - προβλήματα που δεν είχε ξαναζήσει και τα οποία επιμένουν από τότε που σταμάτησε το φάρμακο.

«Η ζωή μου φαίνεται γκρίζα. Έχει, σαν, ευνούχισε τα συναισθήματά μου» τόνισε.

«Μου στέρησε τα πάντα - όλη μου την προσωπικότητα και τα πάντα. Σταμάτησα να βγαίνω με τους φίλους μου, σταμάτησα να παίζω ποδόσφαιρο και άρχισα να έχω όλα αυτά τα προβλήματα».

