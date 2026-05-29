Οικογενειακή ρήξη χωρίς τέλος για τον Μπραντ Πιτ: Ο Μάντοξ ζητά να λέγεται πλέον «Τζολί»

Ένα νέο κεφάλαιο φαίνεται πως ανοίγει στην πολύκροτη οικογενειακή ρήξη του Μπραντ Πιτ με τα παιδιά του, καθώς ο μεγαλύτερος γιος του, Μάντοξ Τζολί-Πιτ, φέρεται να κατέθεσε επίσημο αίτημα για να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα του από το όνομά του.

Ο 24χρονος Μάντοξ, τον οποίο η Αντζελίνα Τζολί υιοθέτησε από την Καμπότζη το 2002, ζήτησε να αλλάξει το πλήρες όνομά του σε Μάντοξ Τσίβαν Τζολί, αφήνοντας πίσω του το «Πιτ». Σύμφωνα με την «Daily Mail», στην αίτησή του επικαλέστηκε «προσωπικούς λόγους», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Brad Pitt's latest heartbreaking blow as son Maddox, 24, DROPS his surname... after his other kids with ex Angelina Jolie did the same https://t.co/gKph0b80ur — Daily Mail (@DailyMail) May 29, 2026

Η κίνηση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων αποφάσεων από τα παιδιά του πρώην ζευγαριού, που τα τελευταία χρόνια φαίνεται να απομακρύνονται από το επώνυμο του διάσημου ηθοποιού. Η Σιλό Τζολί, μόλις ενηλικιώθηκε, προχώρησε σε νόμιμη αλλαγή του ονόματός της, αφαιρώντας το «Πιτ» και κρατώντας μόνο το επώνυμο της μητέρας της. Την ίδια στιγμή, η Ζαχάρα και η Βιβιέν έχουν επίσης εμφανιστεί δημόσια χρησιμοποιώντας μόνο το επώνυμο Τζολί, χωρίς, ωστόσο, να είναι ξεκάθαρο αν έχουν προχωρήσει σε επίσημη νομική αλλαγή.

Ο Μάντοξ είχε ήδη δείξει την πρόθεσή του να απομακρυνθεί από το επώνυμο του Μπραντ Πιτ, καθώς στους τίτλους τέλους της ταινίας «Couture», στην οποία συμμετείχε στο πλευρό της μητέρας του, εμφανίστηκε ως Μάντοξ Τζολί και όχι ως Μάντοξ Τζολί-Πιτ. Παλαιότερα, στην ταινία «Maria», τη βιογραφική ταινία για τη θρυλική Μαρία Κάλλας, όπου εργάστηκε ως βοηθός παραγωγής, είχε αναγραφεί ακόμη με το διπλό επώνυμο.

Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί παντρεύτηκαν το 2014, έπειτα από πολλά χρόνια σχέσης, όμως ο γάμος τους οδηγήθηκε σε οριστικό τέλος μετά το επεισοδιακό περιστατικό σε ιδιωτική πτήση το 2016. Λίγες ημέρες αργότερα, η Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, ζητώντας την πλήρη επιμέλεια των παιδιών τους. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2019, ωστόσο οι δικαστικές και προσωπικές εντάσεις γύρω από την οικογένεια συνεχίστηκαν για χρόνια.

Η Αντζελίνα Τζολί έχει υποστηρίξει ότι κατά τη διάρκεια εκείνης της πτήσης ο Μπραντ Πιτ επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά στην ίδια και στα παιδιά τους, ισχυρισμούς που ο ηθοποιός έχει αρνηθεί. Στα έγγραφα που είχαν δει το φως της δημοσιότητας, η ηθοποιός φέρεται να είχε αναφέρει ότι ο Πιτ ήρθε σε ένταση με τον Μάντοξ, τότε 15 ετών, και ότι υπήρξε σωματική επαφή. Οι ομοσπονδιακές αρχές, πάντως, δεν προχώρησαν σε δίωξη εις βάρος του ηθοποιού.

Η σχέση του Μπραντ Πιτ με τα μεγαλύτερα παιδιά του έχει περιγραφεί κατά καιρούς ως ιδιαίτερα δύσκολη. Πηγές κοντά στον ηθοποιό έχουν υποστηρίξει ότι δεν έχει ουσιαστική επαφή με τα ενήλικα παιδιά του, ενώ η επαφή του με τα μικρότερα φέρεται να έχει περιοριστεί ακόμη περισσότερο λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Από την άλλη πλευρά, άνθρωποι από το περιβάλλον της Αντζελίνα Τζολί έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η απόσταση των παιδιών από τον πατέρα τους είναι αποτέλεσμα της δικής του συμπεριφοράς και όχι εξωτερικών παρεμβάσεων. Το πρώην ζευγάρι έχει συνολικά έξι παιδιά.

Angelina Jolie & Brad Pitt's Son Maddox Dropping 'Pitt' From Last Name https://t.co/j5LpDLxpqP — TMZ (@TMZ) May 29, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.