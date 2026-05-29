«John Rambo»: Το πρίκουελ που θα αποκαλύψει πώς γεννήθηκε ο θρύλος του Ράμπο

Η Lionsgate ανακοίνωσε ότι το «John Rambo», το prequel της θρυλικής ταινίας δράσης, θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 4 Ιουνίου 2027.

Σε σκηνοθεσία του Γιάλμαρι Χελάντερ, το φιλμ θα ξετυλίξει την ιστορία προέλευσης του εμβληματικού χαρακτήρα και θα διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της ταινίας «First Blood» του 1982. Ο Νόα Σεντίνεο αναλαμβάνει τη χαρακτηριστική μπαντάνα παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Σιλβέστερ Σταλόνε, ο οποίος έκανε τον χαρακτήρα θρυλικό. Σημειώνεται ότι το franchise του «Rambo», μέσα από πέντε ταινίες, έχει αποφέρει συνολικά έσοδα άνω των 819 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office.

The ‘RAMBO’ prequel movie will release on June 4, 2027 in theaters.



• Starring Noah Centineo, David Harbour and James Franco



• Directed by Jalmari Helander (‘Sisu’) pic.twitter.com/oRwPkqGs8y — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 28, 2026

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Ντέιβιντ Χάρμπορ, Τζέιμς Φράνκο, Τζέισον Τόμπιν, Κουίνσι Αϊζάια και Τζέφερσον Γουάιτ. Στην ομάδα της παραγωγής βρίσκονται οι Κέβιν Κινγκ Τέμπλτον και Λες Ουέλντον, με εκτελεστικούς παραγωγούς τον Σταλόνε, τους Άντονι και Τζο Ρούσο της AGBO, τον Τρέβορ Σορτ, τον Ντάλας Σονιέ και την Αμάντα Πρέσμικ. Σύμφωνα με το Deadline, το σενάριο υπογράφουν οι Ρόρι Χέινς και Σοράμπ Νοσιρβάνι.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα μαζί με ένα πρότζεκτ της Paramount που ακόμα δεν έχει τίτλο και λίγο μετά το «Star Wars: Starfighter» των Disney/Lucasfilm, σε σκηνοθεσία Σον Λέβι, και με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ.

Πηγή: skai.gr

