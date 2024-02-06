Hellenic Healthcare Group: Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διακρίνεται για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από τον EcoVadis

Μια ακόμη βράβευση που αποδεικνύει έμπρακτα πως είναι ένας βιώσιμος όμιλος, ανθεκτικός στις προκλήσεις, που δημιουργεί σταθερά αξία στην κοινωνία μας.

Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκε από τον EcoVadis σε τέσσερις κρίσιμες ενότητες, περιβάλλον, εργασιακές πρακτικές, ορθές επιχειρηματικές πρακτικές και βιώσιμες προμήθειες και πέτυχε υψηλές βαθμολογίες για την εφαρμογή ολοκληρωμένων και υπεύθυνων πρακτικών.

Για το έτος 2022, ο Όμιλος με βελτιωμένα ποσοστά πέτυχε υψηλότερη βαθμολογία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και κατατάχθηκε στο υψηλότερο 80% των εταιρειών, ενώ βρέθηκε στο 8% των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως στη παροχή υπηρεσιών υγείας. Σημαντική ήταν και η βελτίωση της επίδοσης στον κλάδο, καθώς ο Όμιλος τοποθετήθηκε στο 2% των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως στον τομέα της υγείας στην ενότητα του περιβάλλοντος, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του για την κλιματική αλλαγή και τη διατήρηση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η συνεχής αναγνώριση από τον EcoVadis και τα εξαιρετικά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι ο Όμιλος Hellenic Healthcare αποτελεί υπόδειγμα για την επιχειρηματική κοινότητα της Ελλάδας, καθώς δεν αντιμετωπίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη ως έναν απλό στόχο, αλλά ως ουσιαστικό μέρος της φιλοσοφίας και του χαρακτήρα του, συμβάλλοντας έμπρακτα στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Παράλληλα, αναδεικνύει τη συνεχή δέσμευση του Ομίλου να βρίσκεται πάντοτε δίπλα στους πολίτες, παρέχοντας πρωτοποριακές ιατρικές υπηρεσίες υγείας υψηλών προδιαγραφών, χρησιμοποιώντας εξελιγμένες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας, διατηρώντας ένα ασφαλές περιβάλλον για το προσωπικό και τους ασθενείς με βάση τα διεθνή πρότυπα, καθώς και ενσωματώνοντας περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές στις δραστηριότητές του.

O EcoVadis είναι ο κορυφαίος ευρωπαϊκός οργανισμός για την αξιολόγηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, για τις επιχειρηματικές πρακτικές και την προσήλωση μιας εταιρείας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο οργανισμός EcoVadis καλύπτει 198 κατηγορίες προμηθευτών σε 155 χώρες, ενώ διαθέτει περισσότερους από 150 έμπειρους αναλυτές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Από το 2007 στην πλατφόρμα αξιολόγησης EcoVadis έχουν ενταχθεί περισσότερες από 55.000 εταιρείες και 300 Industry Leaders.



