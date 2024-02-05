Γίνε εθελοντής δότης μυελού των οστών στα διαγνωστικά κέντρα HealthSpot

Τα HealthSpot, με τη στήριξη του Hellenic Healthcare Group (HHG), του κορυφαίου παρόχου υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας, στοχεύουν να συνεισφέρουν στις ανάγκες μεταμόσχευσης μυελού των οστών από συμβατούς δότες, σε ασθενείς, παιδιά και ενήλικες στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σχετικά με το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα της δωρεάς μυελού των οστών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν χωρίς ραντεβού στα HealthSpot, σε 4 σημεία στην Αττική: Κηφισιά (Λεβίδου 16), Περιστέρι (Παναγή Τσαλδάρη & Σαρανταπόρου 1), Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης & Γρηγορίου Λαμπράκη 62), Ραφήνα (Βασιλέως Γεωργίου Β΄ &Τριγλίας) καθώς και στο νησί της Σαντορίνης (Μεσαριά) και μέσω μιας απλής διαδικασίας να γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών. Η διαδικασία περιλαμβάνει συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής και καταγραφή σύντομου ιατρικού ιστορικού καθώς και λήψη με μπατονέτα στοματικού επιχρίσματος (σιέλου).

Σημειώνεται ότι η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ή αλλιώς μυελού των οστών αποτελεί μία καθιερωμένη θεραπεία για την αντιμετώπιση σοβαρών αιματολογικών, νεοπλασματικών και γενετικών νοσημάτων. Στόχος της είναι η αντικατάσταση του παθολογικού μυελού των οστών με υγιή κύτταρα, τα οποία λαμβάνονται από τον συμβατό με τον ασθενή δότη και δημιουργούν στο λήπτη ένα νέο, υγιές αιμοποιητικό σύστημα.

Τα HealthSpot συμβάλλουν με κάθε ευκαιρία σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, με την πεποίθηση ότι η υγεία είναι δικαίωμα όλων.

Σχετικά με τα διαγνωστικά Κέντρα ΗealthSpot

Τα HealthSpot δημιουργήθηκαν από το Hellenic Healthcare Group (HHG), τον μεγαλύτερο ιδιωτικό όμιλο παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και παρέχουν υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες διάγνωσης και εξατομικευμένης αντιμετώπισης κάθε θέματος υγείας, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία με τα θεραπευτήρια του ΗΗG (Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Μetropolitan General, Λητώ, Creta InterClinic), στελεχώνονται από ιατρούς υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης και είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονη τεχνολογία. Παράλληλα, συμβαδίζουν με τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή αξιοποιώντας τις ψηφιακές εφαρμογές υγείας του HHG, ενώ παρέχουν και τη δυνατότητα εξετάσεων και ιατρονοσηλευτικής φροντίδας κατ’ οίκον, μέσω της υπηρεσίας Ηomecare.



Σχετικά με το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Ο Σύλλογος «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ιδρύθηκε το 2012 από το Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», της αείμνηστης Μαριάννας Βαρδινογιάννη, με στόχο την αύξηση εθελοντών δοτών μυελού των οστών στην Ελλάδα. Το 2014, ξεκίνησε η λειτουργία Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών που ήρθε για να καλύψει τις ανάγκες ασθενών, παιδιών και ενηλίκων, που χρειάζονται μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, μέχρι σήμερα, έχει επιτύχει να εγγράψει περισσότερους από 160.000 νέους εθελοντές δότες από τους οποίους 329 έχουν βρεθεί συμβατοί και έχουν δώσει μόσχευμα σε ισάριθμους ασθενείς.

Γίνε σήμερα εθελοντής δότης μυελού των οστών και βοήθησε το συνάνθρωπο με μια απλή πράξη!

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ και εδώ.

Τηλ. επικοινωνίας: Διαγνωστικά Κέντρα HealthSpot 212 8086000

