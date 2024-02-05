Καρκινοπαθείς στο Ηνωμένο Βασίλειο θα λάβουν ένα πρωτοποριακό εμβόλιο mRNA το οποίο, σύμφωνα με τους ερευνητές, βοηθά τον οργανισμό να αναγνωρίζει και να καταπολεμά τα καρκινικά κύτταρα. Οι πρώτοι ασθενείς έλαβαν ήδη το εμβόλιο mRNA-4359 της Moderna στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής φάσης 1/2.

Το συγκεκριμένο εμβόλιο συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που στοχεύουν ευρύτερα σε συγκεκριμένους τύπους καρκίνου και μπορούν να παραχθούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα. Η νέα θεραπεία χρησιμοποιεί γενετικό υλικό γνωστό ως αγγελιοφόρο RNA – ή mRNA – και λειτουργεί εισάγοντας κοινούς δείκτες από όγκους στο ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς. Στόχος είναι να το βοηθήσει να αναγνωρίσει και να καταπολεμήσει τα καρκινικά κύτταρα που εκφράζουν αυτούς τους δείκτες.

Ο πρωταρχικός στόχος της νέας δοκιμής – γνωστής ως Mobilize – είναι να ανακαλύψει αν αυτός ο συγκεκριμένος τύπος θεραπείας mRNA είναι ασφαλής και ανεκτός από ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα ή του δέρματος και αν μπορεί να συρρικνώσει τους όγκους τους.

Ορισμένοι ασθενείς θα λάβουν μόνο το εμβόλιο ενώ άλλοι θα το λάβουν σε συνδυασμό με το αντικαρκινικό φάρμακο πεμπρολιζουμάμπη.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι μπορεί τελικά να οδηγήσει σε μια νέα θεραπευτική επιλογή για τους δύσκολα θεραπεύσιμους καρκίνους, εφόσον αποδειχθεί ασφαλής και αποτελεσματική.

«Οι νέες ανοσοθεραπείες κατά του καρκίνου με βάση το mRNA εκπαιδεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα του ίδιου του ασθενούς ώστε να καταπολεμά τον καρκίνο του», δήλωσε ο Δρ. Ντέιβιντ Πινάτο του Imperial College του Λονδίνου, ερευνητής του βρετανικού σκέλους της δοκιμής.

Ο Πινάτο δήλωσε ότι η έρευνα αυτή βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να χρειαστούν χρόνια προτού καταστεί διαθέσιμη σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. Ωστόσο, η νέα δοκιμή θέτει κρίσιμες βάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη λιγότερο τοξικών και ακριβέστερων νέων αντικαρκινικών θεραπειών.

«Τις χρειαζόμαστε απεγνωσμένα για να αντιστρέψουμε την κατάσταση κατά του καρκίνου», πρόσθεσε.

Εμβόλια κατά του καρκίνου δοκιμάζονται στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών σε όλο τον κόσμο.

Αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: εξατομικευμένες ανοσοθεραπείες, οι οποίες βασίζονται στην εξαγωγή του γενετικού υλικού του ίδιου του ασθενούς από τον όγκο του- και θεραπευτικές ανοσοθεραπείες, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες για να στοχεύουν έναν συγκεκριμένο τύπο καρκίνου.

