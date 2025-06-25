Γιατί δεν χαλαρώνουμε στις διακοπές;

Καθώς πλησιάζουν αργίες και περίοδοι διακοπών, αρκετοί εργαζόμενοι διαπιστώνουν ότι αδυνατούν να απολαύσουν τη χαλάρωση που προσδοκούσαν. Το αποκαλούμενο «Σύνδρομο του Ελεύθερου Χρόνου» φαίνεται να αποτελεί όλο και πιο συχνό φαινόμενο, πλήττοντας κυρίως τις νεότερες ηλικίες. *«Η προσμονή για ξεκούραση συχνά μετατρέπεται σε έντονη εξάντληση ή ακόμη και σε σωματική ασθένεια»*, καταγράφει πρόσφατη γερμανική μελέτη.

Το φαινόμενο του Leisure Sickness

Σύμφωνα με στοιχεία από έρευνα του Διεθνούς Πανεπιστημίου (IU) της Ερφούρτης, ένας στους πέντε Γερμανούς εργαζόμενους έχει έρθει αντιμέτωπος με συμπτώματα που παραπέμπουν στο «Σύνδρομο του Ελεύθερου Χρόνου». Ποσοστό 19,3% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βιώνει εξάντληση κατά τη διάρκεια διακοπών και αργιών, ενώ σχεδόν το 72% ανέφερε πως αναγνωρίζει στον εαυτό του αυτά τα φαινόμενα. Το σύνδρομο εκδηλώνεται, κυρίως τα Σαββατοκύριακα ή στις διακοπές, με συμπτώματα όπως έντονη κόπωση, πονοκεφάλους, καταρροή και, συχνά, πυρετό. Όπως εξηγεί η καθηγήτρια Στέφανι Αντρέ, *«αν και οι συγκεκριμένες διαταραχές δεν έχουν επισήμως αναγνωριστεί ως ασθένειες, αποτελούν σαφή σωματικά συμπτώματα».*

Οι νέοι πιο ευάλωτοι: Κοινωνικά δίκτυα και έλλειψη δραστηριοτήτων

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το 40,1% θεωρεί ανεπαρκή τη χαλάρωση στον ελεύθερό του χρόνο για την αντιμετώπιση των εργασιακών απαιτήσεων. Ανάμεσα στους νέους, πάνω από τους μισούς (50,5%) δηλώνουν ότι δεν καταφέρνουν να «φορτίσουν τις μπαταρίες τους». Η καθηγήτρια Αντρέ υπογραμμίζει ότι οι νέες γενιές είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς, καθώς *«περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή παρακολουθώντας σειρές στις ψηφιακές πλατφόρμες»*. Η μελέτη δείχνει επίσης πως όσοι επιλέγουν ενεργές δραστηριότητες, όπως σπορ ή εξόδους, παρουσιάζουν λιγότερο συχνά συμπτώματα του συνδρόμου.

Υπερωρίες, προσβασιμότητα και εργασιακή πίεση

Ένα άλλο ανησυχητικό εύρημα αφορά τη συνεχή διαθεσιμότητα των εργαζομένων: Το 42,6% των ατόμων κάτω των 25 ετών αισθάνεται υποχρέωση να είναι διαρκώς προσβάσιμο, έναντι 33,5% των υπολοίπων ηλικιακών ομάδων. Επιπλέον, το συντριπτικό 80,6% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι εργάζεται τακτικά υπερωρίες. Όπως σχολιάζει η καθηγήτρια Αντρέ, *«τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο αυξημένος φόρτος εργασίας και η αποτυχία να χαλαρώσει κανείς συνδέονται άμεσα με συμπτώματα ασθένειας»*.

Η μελέτη διεξήχθη σε δείγμα 2.004 εργαζομένων στη Γερμανία, ηλικίας 16-65 ετών, το διάστημα μεταξύ 24 Ιανουαρίου και 6 Φεβρουαρίου 2025.

Πηγή: dpa

Πηγή: Deutsche Welle

