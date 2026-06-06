Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ουκρανικά drones πραγματοποίησαν επιδρομές σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ και σε στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο και τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας.

Στην ανάρτησή του στο Χ, ο Ζελένσκι τόνισε ότι "Οποιαδήποτε μορφή αδικίας κατά της Ουκρανίας θα λάβει μία δίκαιη απάντηση".

Ουκρανικά drones έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας μία εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στα νότια της Ρωσίας, αλλά και μία στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη στη βόρεια Ρωσία, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στο Χ.

«Η Ρωσία πρέπει να τελειώσει τον πόλεμό της και να σταματήσει τις επιθέσεις της κατά της ζωής. Οποιαδήποτε μορφή αδικίας κατά της Ουκρανίας θα λάβει μία δίκαιη απάντηση» έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

It is time to end this war. But Russia’s ruler wants to keep fighting. That is why Ukrainian sanctions against this aggression are working. Last night, our drones covered a distance of about 1,000 kilometers to the St. Petersburg region – to the enemy navy’s arsenals and a base… pic.twitter.com/IkdN8UE3QD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2026

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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