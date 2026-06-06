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Διπλό ουκρανικό πλήγμα με drones σε Κρασνοντάρ και κοντά στην Αγία Πετρούπολη - Το μήνυμα Ζελένσκι - Δείτε βίντεο

«Οποιαδήποτε μορφή αδικίας κατά της Ουκρανίας θα λάβει μία δίκαιη απάντηση», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του

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Ρωσία
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  • Ουκρανικά drones πραγματοποίησαν επιδρομές σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ και σε στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο και τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας.
  • Στην ανάρτησή του στο Χ, ο Ζελένσκι τόνισε ότι "Οποιαδήποτε μορφή αδικίας κατά της Ουκρανίας θα λάβει μία δίκαιη απάντηση".

Ουκρανικά drones έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας μία εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στα νότια της Ρωσίας, αλλά και μία στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη στη βόρεια Ρωσία, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στο Χ.

«Η Ρωσία πρέπει να τελειώσει τον πόλεμό της και να σταματήσει τις επιθέσεις της κατά της ζωής. Οποιαδήποτε μορφή αδικίας κατά της Ουκρανίας θα λάβει μία δίκαιη απάντηση» έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ουκρανία Ρωσία Drones Αγία Πετρούπολη Βολοντιμίρ Ζελένσκι
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