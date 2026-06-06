Η τραγουδίστρια Duffy ανακοίνωσε την πρώτη της συναυλία μετά από περισσότερα από 15 χρόνια, αφότου αποκάλυψε ότι η σεξουαλική επίθεση και η απαγωγή που υπέστη την ανάγκασαν να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή, μεταδίδει το BBC.

Η Ουαλή τραγουδίστρια ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα πραγματοποιήσει μια «μυστική, προσωπική συναυλία» στο Λονδίνο στις 5 Ιουλίου, όπου θα ερμηνεύσει νέα τραγούδια για τους θαυμαστές της.

Η εκτόξευση στην κορυφή

Η Duffy έγινε διάσημη το 2008 με το ντεμπούτο άλμπουμ της Rockferry, κερδίζοντας τρία βραβεία BRIT, ένα βραβείο Grammy και ένα βραβείο Ivor Novello.

Τον Μάρτιο ανακοινώθηκε ότι θα παραχωρούσε την πρώτη της εκτενή συνέντευξη για ένα ντοκιμαντέρ του Disney+, μιλώντας για τη σκληρή δοκιμασία που την οδήγησε στη μακροχρόνια απουσία της από τη μουσική βιομηχανία.

Η Aimée Anne Duffy μεγάλωσε μεταξύ του Γκουίνεντ και του Πέμπροκσιρ, προτού γίνει διάσημη εν μία νυκτί με το επιτυχημένο single Mercy και το Rockferry, το οποίο αναδείχθηκε στο άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2008.

Η ξαφνική εξαφάνιση

Ωστόσο, μετά την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ της και την ανακοίνωση ενός τρίτου, η Duffy εξαφανίστηκε, αφήνοντας τους θαυμαστές και τη μουσική βιομηχανία να αναρωτιούνται για τον λόγο.

Η αποκάλυψη του εφιάλτη

Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, το 2020, η Duffy αποκάλυψε με μια ανάρτηση στο Instagram ότι είχε δεχθεί επίθεση, ενώ αργότερα δημοσίευσε ένα προσωπικό κείμενο στον ιστότοπό της, περιγράφοντας πώς τη νάρκωσαν και τη μετέφεραν σε μια ξένη χώρα, όπου και τη βίασαν.

Η ίδια εξήγησε ότι ο εφιάλτης τελείωσε μόνο όταν κατάφερε να δραπετεύσει από τον δράστη της, ο οποίος δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι «απολύτως κανείς» δεν γνώριζε για την επίθεση και την αιχμαλωσία της.

Την Παρασκευή, η Duffy ενημέρωσε τους θαυμαστές της μέσω story στον λογαριασμό της στο Instagram ότι θα πραγματοποιήσει μια συναυλία με είσοδο κατόπιν κλήρωσης.«Θα κάνω μια μυστική, προσωπική εμφάνιση στο Λονδίνο στις 5 Ιουλίου, τον επόμενο μήνα, και τίποτα δεν θα με χαροποιούσε περισσότερο από το να παρευρεθούν κάποιοι από εσάς», έγραψε η ίδια.

«Η χωρητικότητα είναι πολύ μικρή, οπότε μπορούμε να επιλέξουμε μόνο λίγους, αλλά το περιμένω πώς και πώς, θα τραγουδήσω μερικά νέα κομμάτια».

Το μήνυμα στους θαυμαστές

Τον περασμένο μήνα, η τραγουδίστρια μοιράστηκε επίσης μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από ένα στούντιο ηχογράφησης στο Instagram, γράφοντας: «Αν μπορούσα να βρω τις κατάλληλες λέξεις για να εξηγήσω πόσο μου λείψατε όλοι. Δουλεύω για να επιστρέψω κοντά σας».

Πηγή: skai.gr

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