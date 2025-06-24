Το να γνωρίζεις αυτό για τον εαυτό σου μπορεί να αλλάξει τα πάντα στην απώλεια βάρους

Ξέρεις τι είμαι εγώ; Είμαι αυτή που τσιμπολογάει συνέχεια. Κυριολεκτικά, όλη μέρα. Ένα πατατάκι εδώ, λίγη σοκολάτα εκεί. Αν έχω περάσει δύσκολη μέρα στη δουλειά, μια πίτσα μου φαίνεται σαν λύτρωση. Αν τσακωθώ με τον αδερφό ή το αγόρι μου; Μια γερή δόση ζύμης για μπισκότα είναι το γιατρικό μου. Κι όταν νιώθω πνιγμένη από τη λίστα με τις υποχρεώσεις μου; Ποιος να αντισταθεί σε ένα σακουλάκι ποπ κορν…

Το θέμα είναι πως δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Κάποιοι άνθρωποι χάνουν βάρος όταν αγχώνονται (ναι, υπάρχουν κι αυτοί), ενώ άλλοι, όπως εγώ, ανοίγουν το ψυγείο κάθε φορά που κάτι στραβώνει. Γιατί; Επειδή ο μεταβολισμός και η αίσθηση της πείνας λειτουργούν διαφορετικά για τον καθένα.

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.