Δημόσια υγεία και πρόληψη: Πού βρισκόμαστε και πώς προχωράμε

Η πρόληψη δεν αποτελεί απλώς συμπληρωματική πολιτική υγείας, αλλά θεμέλιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και βασικό μηχανισμό για τη βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Αυτό ήταν το επίκεντρο της συζήτησης με θέμα «Συνεργατικές Προσεγγίσεις για την Αντιμετώπιση των Μεγάλων Προκλήσεων Υγείας στην Ελλάδα» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 2o ΣΦΕΕ Summit που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, ανέφερε πως η πρόληψη έχει περάσει πλέον στο επίκεντρο της εθνικής στρατηγικής για την υγεία. «Δεν περιμένουμε πια να αρρωστήσουμε για να δράσουμε. Με το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» υιοθετήσαμε μια νέα προσέγγιση, και πάνω από 3 εκατομμύρια δικαιούχοι έχουν μέχρι στιγμής πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις. Έχουμε σώσει πάνω από 70.000 ανθρώπους», τόνισε.

Το επόμενο βήμα, όπως είπε, είναι η πρόληψη της νεφρικής ανεπάρκειας, μέσω της εξέτασης κρεατινίνης πλάσματος, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως προβλήματα στη νεφρική λειτουργία πριν εξελιχθούν σε χρόνιες παθήσεις. Παράλληλα, τόνισε, σχεδιάζεται νέο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων στην κοινότητα, με έμφαση στην πρόληψη, τη διαχείριση και την παρακολούθησή τους.

«Όποια χώρα δεν ακολουθήσει τις εξελίξεις θα υποστεί δραματικές συνέπειες, τόσο στους χρόνια πάσχοντες όσο και στη φαρμακευτική της πολιτική», υπογράμμισε. Αναφέρθηκε επίσης στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, που θα επιτρέπει την αυτοματοποιημένη παραγωγή μητρώων ανά νόσο.

Η Λενιώ Καψάσκη, Τεχνική Υπεύθυνη, Συστήματα Υγείας, Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρθηκε σε ένα καινούργιο πρόγραμμα για την ενίσχυση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας με στόχο την άρση των ανισοτήτων, την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων και την υποστήριξη των ασθενών με χρόνια νοσήματα μέσω καινοτόμων μοντέλων φροντίδας.

Ο Χρήστος Δαραμήλας, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ατόμων με Διαβήτη υπογράμμισε πως πλέον διαθέτουμε τη γνώση και τις δυνατότητες για στρατηγικές επενδύσεις στην πρόληψη. Μέσω της πρόληψης, όχι μόνο προστατεύουμε τη δημόσια υγεία, αλλά και περιορίζουμε σημαντικά τις δαπάνες.

«Είμαστε σε θετική πορεία, αλλά αυτό δεν αρκεί. Απαιτούνται ακόμη πιο γενναία βήματα, για να διασφαλίσουμε ότι η πρόληψη, η καινοτομία και η έγκαιρη παρέμβαση θα αποτελέσουν θεμέλια μιας δίκαιης, προσβάσιμης και σύγχρονης υγειονομικής φροντίδας για όλους τους πολίτες».

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής του ΣΦΕΕ, αναφέρθηκε στις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί για τον καρκίνο, τα σπάνια νοσήματα και τον διαβήτη, με τη συμμετοχή των ενώσεων ασθενών και της ιατρικής κοινότητας. Όπως τόνισε, στόχος είναι η καλύτερη διαχείριση και φροντίδα των ασθενών, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, την ισότιμη πρόσβαση στις θεραπείες και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας, απαιτείται στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ουσιαστική στήριξη από την Πολιτεία.

Ο Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία επεσήμανε την ανάγκη για ένα μακροπρόθεσμο εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στη βελτίωση της δημόσιας υγείας στη χώρα μας είναι η έλλειψη συστηματικής καταγραφής στοιχείων και επιδημιολογικών δεδομένων. «Η πρόληψη είναι διαρκής ανάγκη. Γι' αυτό, χρειάζεται η εκπόνηση και εφαρμογή ενός εθνικού στρατηγικού πλάνου για την υγεία που θα καλύπτει τα επόμενα χρόνια, με συγκεκριμένους στόχους, μετρήσιμα αποτελέσματα και συνεργασία».

Ο Ιωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής Ιωαννίνων, Κοινοβουλευτικός Υπεύθυνος Τομέα Υγείας, ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής είπε πως «η υγεία είναι επένδυση, αρκεί να είναι στοχευμένη». Η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων πρέπει να είναι ισότιμη και ουσιαστική. Μόνο με διάλογο, διαφάνεια και σεβασμό μπορεί να προκύψουν αποτελεσματικές πολιτικές, τόνισε.

