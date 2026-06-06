«....Σαν τι ζηλέψαν οι οχτροί, παντέρμο Μεσολόγγι, κι απόξω σου μαζεύτηκαν τόσοι στρατοί , χιλιάδες, κι ολημερίς κι ολονυχτίς αγάδες και πασσάδες λυσσομανούν και μάχουνται στο χέρι να σε βάλουν.....»

Διακόσια χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, το ιστορικό ποιητικό δράμα με τίτλο: «Ολα τα κάστρα πέσανε» αναβιώνεται κι εφέτος από τον Κύκλο Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών.

Δώδεκα δικαστές και μία δικηγόρος κατεβαίνουν από τις έδρες και ανεβαίνουν στην σκηνή του Ανοιχτού Θεάτρου Λιμανιού Μεσολογγίου το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 21.00 για να αναδείξουν την ψυχή και τη δύναμη των πολιορκημένων στρατιωτών και των άμαχων κατοίκων του Μεσολογγίου, οι οποίοι αν και εξαντλημένοι από τις κακουχίες, όρμησαν με σθένος ενάντια στους Τούρκους.

Δεκαπέντε ποιήματα γραμμένα σε 15σύλλαβο, αναβιώνουν την ιστορία του Μεσολογγίου. Τα δεκατρία από αυτά είναι γραμμένα από την πρόεδρο της Τριμελούς Διοίκησης του Εφετείου της Αθήνας Σοφία Λιγνού και τα υπόλοιπα δύο από τον Πρόεδρο Εφετών της Αθήνας Δημήτρη Ορφανίδη.

Καθένα από αυτά, κι ένα μικρό θεατρικό έργο με πρωταγωνιστές τους δικαστές.

Η πρόεδρος της Τριμελούς Διοίκησης του Εφετείου της Αθήνας Σοφία Λιγνού ήταν κι εκείνη που "άνοιξε" τον Κύκλο των Ελληνων Λογοτεχνών Δικαστών. Δυναμική, με πολυσχιδή προσωπικότητα, άρχισε να γράφει ποιήματα για τον ηρωισμό των Μεσολογγιτών, όταν το 2019 σε μία εκδρομή με τους συναδέλφους της, επισκέφτηκαν τον Κήπο των Ηρώων. Το κοιμητήριο των μαχητών της φρουράς της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Εκεί όπου ακόμη και σήμερα βρίσκονται κόκκαλα κάτω από ξεριζωμένα δέντρα.

Τα δεκαπέντε ποιήματα, που αφηγούνται την ιστορία του Μεσολογγίου μέχρι την έξοδο, "ντύνει" με δημοτικά τραγούδια ο καθηγητής μουσικής Γιάννης Μεγαλούδης, η διασκευή - σκηνοθεσία είναι του Παναγιώτη Γκαζέλλη, ενώ η γνωστή τραγουδίστρια Ζωή Τηγανούρια ανοίγει και κλείνει την εκδήλωση. Στα κρουστά ο Στέλιος Γενεράλης.

Οι συντελεστές της παράστασης:

Αγγελάτου Αννα: Αρεοπαγίτης ε.τ

Ασημακοπούλου Σοφία: Ειρηνοδίκης ε.τ

Δημητρακόπουλος Θεόδωρος: Πρωτοδίκης

Ζωγράφου Μάνθα: Πρωτοδίκης

Κανελλοπούλου Αργυρώ: Πρόεδρος Εφετών

Κίτρου Βενετσιάνα: Δικηγόρος

Λιγνού Σοφία: Πρόεδρος Εφετών

Ορφανίδης Δημήτρης: Πρόεδρος Εφετών

Παγουτέλη Μαριάννα: Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ

Παλουδη Κωνσταντίνα: Πρόεδρος Εφετών

Παπακώστας Βασίλης: Ειρηνοδίκης ε.τ

Σχοινοχωρίτης Γεώργιος: Αρεοπαγίτης

Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επειτειακών εκδηλώσεων των διακοσίων ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου από τον Κύκλο Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών, την Ι.Μ Αιτωλίας και Ακαρνανίας,και τον Μητροπολιτικό Ι.Ν Αγίου Σπυρίδωνος Ι.Π Μεσολογγίου.

Πηγή: skai.gr

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