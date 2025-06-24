Το καλοκαίρι για πολλούς σημαίνει περισσότερο χρόνο έξω, διακοπές από το σχολείο και πιο χαλαρή ατμόσφαιρα — όλα ευεργετικά για την υγεία του εγκεφάλου. Ωστόσο, η εποχή φέρνει ακραία ζέστη και εποχική καταθλιπτική διάθεση, που μπορούν να επιβαρύνουν την ψυχική μας ισορροπία.

Αυτή την εβδομάδα, πολλές μεγαλουπόλεις της Ανατολικής Ακτής θα βιώσουν κύμα καύσωνα με υψηλά επίπεδα υγρασίας και θερμοκρασίες γύρω στους 38 °C.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ψυχική σας υγεία το καλοκαίρι; Ιδού τρεις επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλές:

1. Προλάβετε και αντιμετωπίστε τη θερμοπληξία

Όπως έχει αναφέρει η ομάδα Κλίματος, «αναμένονται θερμοκρασίες υψηλότερες του μέσου όρου σε μεγάλα τμήματα της χώρας» από Ιούνιο έως Αύγουστο, με πιθανότητα ρεκόρ καύσωνα σε πολλές πολιτείες. Παρά τον άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, η χρόνια έκθεση στη ζέστη μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην καρδιά, στους νεφρούς, στον ύπνο και στην ψυχική υγεία.

Δώστε στον οργανισμό σας χρόνο να εγκλιματιστεί: οι πρώτες 10–15 ημέρες σε ζεστό περιβάλλον είναι κρίσιμες για σταδιακή προσαρμογή.

Μείνετε καλά ενυδατωμένοι και αποφύγετε μόνοι την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους.

Αναγνωρίστε έγκαιρα τα «σημάδια» θερμοπληξίας: εξάντληση, σύγχυση, ευερεθιστότητα, ασυντόνιστη κίνηση, λιποθυμία.

Κατά τη διάρκεια κύματος καύσωνα, βγείτε από τη ζέστη για λίγες ώρες: ένα κλιματιστικό, ένας ανεμιστήρας ή ακόμα και ψέκασμα νερού στο δέρμα είναι καλύτερα από την έκθεση.

Αν υποψιάζεστε θερμοπληξία, ξεκινήστε άμεσα μέτρα ψύξης: τοποθέτηση πάγου (περιτυλιγμένου σε πανί) σε αυχένα, βουβώνα ή άκρα, ή, αν είναι δυνατό, ολική εμβύθιση σε παγωμένο νερό.

2. Προσέξτε την εποχική καλοκαιρινή κατάθλιψη

Η καλοκαιρινή κατάθλιψη δεν είναι τόσο γνωστή όσο η χειμερινή μορφή (SAD), όμως επηρεάζει πολλούς ανθρώπους εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, της υγρασίας και της γύρης που κυκλοφορεί το καλοκαίρι.

Αν νιώθετε πιο πεσμένοι το καλοκαίρι, αναγνωρίστε αυτά τα συναισθήματα και ζητήστε βοήθεια ειδικού. Οι αυτοκτονικές σκέψεις είναι πιο συχνές το καλοκαίρι, προειδοποιεί ο Norman Rosenthal, που πρώτος περιέγραψε τη SAD το 1984.

Ένα απλό «δροσιστικό» μέτρο — κρύο ντους ή παραμονή σε κλιματιζόμενο χώρο — μπορεί να ανακουφίσει προσωρινά τα συμπτώματα.

Η καλοκαιρινή κατάθλιψη απαντάται και εκτός εποχής· θεραπείες όπως αντικαταθλιπτικά και γνωσιακή–συμπεριφορική θεραπεία είναι εξίσου αποτελεσματικές.

Για πρόληψη, σκεφτείτε να προσαρμόσετε τη δόση των φαρμάκων ή να συνδυάσετε ψυχοθεραπεία με δροσιστικές μεθόδους πριν από τη χειρότερη περίοδο.

3. Επαφή με τη φύση

Δεδομένων των περισσότερων ωρών ηλιοφάνειας και ήπιου καιρού, βγείτε έξω: περπατήστε ακούγοντας το κελάηδημα των πουλιών ή ενασχοληθείτε με την κηπουρική. Έρευνες δείχνουν ότι η επαφή με τη φύση:

Βελτιώνει τη συγκέντρωση και μειώνει τη νοητική κόπωση.

Μειώνει το στρες· το περπάτημα σε πράσινους χώρους μειώνει την εμμονική σκέψη (rumination).

Προάγει τη σωματική δραστηριότητα, ενισχύοντας περαιτέρω τα οφέλη για την ψυχική υγεία.

Το κελάηδημα των πουλιών συνδέεται με μείωση άγχους και παραισθήσεων, σύμφωνα με μελέτη του 2022.

Η κηπουρική, εκτός από την επαφή με την αισθητική ομορφιά της φύσης, ενισχύει και τις κοινωνικές επαφές.

Μένουμε δροσεροί, φροντίζουμε την ψυχική μας υγεία και αγκαλιάζουμε τη φύση, για να απολαύσουμε το καλοκαίρι χωρίς να θυσιάσουμε νου και σώμα.



Πηγή: The Washington Post

