Μια σπάνια και ιδιαίτερα συναισθηματική εξομολόγηση για τη μάχη της με τον καρκίνο και τον αντίκτυπο που είχε αυτή στην οικογένειά της έκανε η Κέιτ Μίντλετον, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε ογκολογικό κέντρο στο Μάντσεστερ.

Η 44χρονη Πριγκίπισσα της Ουαλίας βρέθηκε στο νοσοκομείο «The Christie NHS Foundation Trust» με σκοπό να αναδείξει τη σημασία της ολιστικής φροντίδας των ασθενών. Εκεί, συνάντησε την 30χρονη Κλερ Λορέντε, η οποία ολοκλήρωνε τη δική της τελευταία θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού, σύμφωνα με το People.

«Το περνάς μαζί τους»

Σε βίντεο που κατέγραψε το περιοδικό Hello!, η Κέιτ Μίντλετον αγκάλιασε θερμά την ασθενή, δίνοντάς της συγχαρητήρια, ενώ στη συνέχεια στράφηκε στον σύντροφό της, αναγνωρίζοντας το βάρος που σηκώνουν οι φροντιστές και οι συγγενείς.

«Ξέρω ότι είναι εξίσου δύσκολο για τις οικογένειες και τα αγαπημένα πρόσωπα», δήλωσε χαρακτηριστικά η πριγκίπισσα.

«Ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για τα παιδιά μου και τους γονείς μου. Το περνάς μαζί τους». Η Κέιτ πλησίασε μάλιστα και το μωρό της 30χρονης, λέγοντάς του με τρυφερότητα: «Δεν είναι πολύ γενναία η μαμά;».

Το χρονικό της περιπέτειας και η στάση του Ουίλιαμ

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία έχει αποκτήσει τρία παιδιά με τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ - τον 12χρονο Τζορτζ, την 11χρονη Σάρλοτ και τον 8χρονο Λούι - είχε συγκλονίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη τον Μάρτιο του 2024, όταν ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.

Αφού ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες της τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2025 ότι η νόσος βρίσκεται πλέον σε ύφεση, χωρίς ωστόσο να αποκαλυφθεί ποτέ η ακριβής μορφή της.

Από την πλευρά του, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε αποκαλύψει πρόσφατα πως το ζευγάρι επέλεξε συνειδητά τον δρόμο της απόλυτης ειλικρίνειας με τα παιδιά του.

«Τις περισσότερες φορές, το να τους κρύβεις πράγματα απλά δεν λειτουργεί», είχε δηλώσει ο διάδοχος του θρόνου, παραδεχόμενος ότι, παρά τις δυσκολίες και τον φόβο μήπως μοιραστούν περισσότερες λεπτομέρειες από όσες έπρεπε, οι ίδιοι επέλεξαν να επικοινωνούν πολύ περισσότερο με τα παιδιά τους.

Πηγή: skai.gr

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