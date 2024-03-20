Επέκταση του dentist pass σε μεγαλύτερες ηλικίες ζητούν οι οδοντίατροι

Την επέκταση του dentist pass αρχικά στους εφήβους και σταδιακά και σε μεγαλύτερες ηλικίες καθώς και την παγίωσή του αλλά και τη διάθεση από τον ΕΟΠΥΥ ενός σταθερού κονδυλίου για την οδοντιατρική κάλυψη, ζητά ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΟΣΘ), επισημαίνοντας ότι σήμερα ο Έλληνας ασφαλισμένος έχει παντελή έλλειψη οδοντιατρικής φροντίδας.

«Πέρα από τις επαφές που είχαμε με κλιμάκια της κυβέρνησης προκειμένου να περάσουμε όλα τα σημαντικά μηνύματα που αφορούν τη στοματική υγεία, κυρίως όμως την αρνητική πρωτιά της παντελούς έλλειψης οδοντιατρικής περίθαλψης για τον Ελληνα πολίτη, σήμερα θέλουμε να δώσουμε έμφαση και ζητάμε και από την Πολιτεία να δει πιο θερμά το θέμα επαναλαμβάνοντας το dentist pass. Μια καλή αρχή που έγινε για τα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, αφενός να επαναλαμβάνεται κάθε έτος, αφετέρου να επεκταθεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες περιλαμβάνοντας τους εφήβους για αρχή και σιγά σιγά όλους τους Ελληνες. Το dentist pass καλύπτεται με χρήματα από τοΤαμείο Ανάκαμψης. Πρέπει αυτό να ενταχθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό και φυσικά θα πρέπει να έχει ετήσια τακτική επαναλαμβανόμενη εφαρμογή προκειμένου να τύχει του σωστού αποτελέσματος. Γιατί το αποτέλεσμα θα είναι να αλλάξει την αντίληψη των μικρών παιδιών- αλλά και των μεγάλων ταυτόχρονα- όσον αφορά την οδοντιατρική περίθαλψη και μακροπρόθεσμα η πρόληψη θα φέρει και μείωση του κόστους θεραπείας» επισήμανε ο πρόεδρος του ΟΣΘ Κωνσταντίνος Κούγιας, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, που δόθηκε στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας .

Παράλληλα , ο κ. Κούγιας σημείωσε ότι ο λόγος που ο Έλληνας ασφαλισμένος δεν έχει σήμερα την οδοντιατρική περίθαλψη και φροντίδα που του αξίζει και που θα έπρεπε να έχει, είναι ότι το Δημόσιο έχει περιορισμένες δομές οδοντιατρικής φροντίδας οι οποίες είναι υποστελεχωμένες και με ελλειπή εξοπλισμό.

«Η οδοντιατρική είναι μια επιστήμη που ευτυχώς εξελίσσεται πάρα πολύ δυναμικά αλλά δυστυχώς ο εξοπλισμός κοστίζει πάρα πολύ και δεν μπορεί να συμβαδίσει ο εκσυγχρονισμός με τις δυνατότητες που δίνονται από το Δημόσιο προκειμένου να εξοπλιστεί το Δημόσιο κατά βάση και οι ιδιώτες κατά δεύτερο λόγο. Και σε ότι αφορά το προσωπικό αρκεί να επισημάνουμε ότι στις τελευταίες προκηρύξεις για προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, δεν περιλαμβάνεται ούτε μία πρόσληψη οδοντιάτρου» πρόσθεσε ο κ . Κούγιας.

Ο Δημήτριος Παλάσκας, μέλος του ΔΣ του ΟΣΘ από την πλευρά του σημείωσε ότι οι δομές που είναι υποστελεχωμένες καλύπτουν μόνο επείγοντα οδοντιατρικά περιστατικά (ως επείγον οδοντιατρικό ορίζεται ο πόνος) ενώ στη συνέχεια οι πολίτες θα πρέπει να πάνε σε ιδιώτη και να πληρώσουν εφόσον έχουν τη οικονομική δυνατότητα.

Επισήμανε ακόμη ότι θα πρέπει να υπάρχει οδοντιατρική μέριμνα και για πολίτες που είναι κατάκοιτοι ή βρίσκονται σε γηροκομεία, σε προσφυγικές δομές ή σε φυλακές.

Η ταμίας του ΟΣΘ Βάσω Μιχαηλίδου επισήμανε ότι η ολική έλλειψη δοντιών συνιστά αναπηρία και πρόσθεσε ότι ο ΟΣΘ συνεχίζει να διεκδικεί από τον ΕΟΠΥΥ μια σταθερή δαπάνη για την οδοντιατρική φροντίδα .

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας, της οποίας το φετινό μήνυμα είναι «ένα χαρούμενο στόμα είναι ένα χαρούμενο σώμα», ο ΟΣΘ διοργανώνει σειρά δράσεων στο πλαίσιο των οποίων θα φωταγωγηθεί σήμερα ο Λευκός Πύργος σε χρώματα μπλε και κόκκινο . Οι δράσεις περιλαμβάνουν δωρεάν οδοντιατρικές εξετάσεις και διαγνώσεις από μέλη το ΟΣΘ για διάστημα δύο εβδομάδων κατόπιν ραντεβού, λειτουργία ενημερωτικού περιπτέρου στην Αριστοτέλους στις 23/3 και ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολεία. Να σημειωθεί ότι η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία έχει επεκτείνει τις δράσεις για τη σωματική υγεία σε όλη τη διάρκεια του 2024 το οποίο έχει ανάγει σε Ετος Στοματικής Υγείας με μήνυμα «Γειά στο στόμα σου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

