Ένα καθημερινό συμπλήρωμα διατροφής φτιαγμένο από χυμό παντζαριού που δόθηκε για δώδεκα εβδομάδες σε άτομα με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, μείωσε την αρτηριακή πίεσή τους και βελτίωσε την απόσταση που οι ασθενείς μπορούσαν να περπατήσουν σε έξι λεπτά.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «European Respiratory Journal».

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια σοβαρή πάθηση των πνευμόνων που επηρεάζει περίπου 400 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Προκαλεί δυσκολίες στην αναπνοή και περιορίζει σοβαρά την ικανότητα των ανθρώπων για σωματική δραστηριότητα. Αυξάνει επίσης τον κίνδυνο καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων.

Η έρευνα, που διεξήχθη από ερευνητές του Imperial College του Λονδίνου, εξέτασε τα οφέλη της λήψης μια φορά την ημέρα ενός συμπυκνωμένου συμπληρώματος χυμού παντζαριού που έχει υψηλή περιεκτικότητα σε νιτρικά άλατα (70 ml συμπυκνωμένου χυμού με 400 mg νιτρικών αλάτων) έναντι ενός εικονικού χυμού παντζαριού που έμοιαζε και είχε την ίδια γεύση αλλά είχαν αφαιρεθεί τα νιτρικά άλατα.

Μέχρι σήμερα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι ο χυμός παντζαριού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους αθλητές για τη βελτίωση της απόδοσής τους, ενώ κάποιες βραχυπρόθεσμες μελέτες εντόπισαν ότι τα υψηλότερα επίπεδα νιτρικών αλάτων στο αίμα μπορούν να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα του μονοξειδίου του αζώτου, που βοηθά τα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώσουν.

Στη νέα μελέτη συμμετείχαν 81 άτομα με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, των οποίων η συστολική αρτηριακή πίεση ήταν μεγαλύτερη από 130 mmHg.

Όπως διαπιστώθηκε, όσοι έλαβαν το πλούσιο σε νιτρικά άλατα συμπλήρωμα παρουσίασαν μέση μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά 4,5 mmHg σε σύγκριση με όσους έλαβαν το εικονικό φάρμακο. Υπήρξε επίσης μια μέση αύξηση περίπου 30 μέτρων στο πόσο μακριά μπορούσαν να περπατήσουν οι ασθενείς σε έξι λεπτά.

Ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής, Νίκολας Χόπκινσον, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «πολύ ελπιδοφόρα, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερες, μακροπρόθεσμες μελέτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

