Ενισχύστε απλά τη γονιμότητά σας, συμβάλλετε στην επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης!

Το να φέρεις στον κόσμο μια ζωή είναι μια ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία. Η διατροφή μπορεί να βοηθήσει ως μέρος ενός υποβοηθούμενου προγράμματος σύλληψης.

Στην πραγματικότητα, πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι για να βελτιώσουν τις πιθανότητες μιας επιτυχούς, υποβοηθούμενης αναπαραγωγής θα πρέπει ιδανικά να τη συνοδεύουν με ένα πρόγραμμα υγιεινής διατροφής και τρόπου ζωής. Μην σας ανησυχεί όμως αυτό, καθώς οι αλλαγές στη διατροφή και στον τρόπο ζωής δεν χρειάζεται να είναι τρομακτικές.

Μικρές αλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση. Στη συνέχεια ακολουθούν απλές συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές που το υπογόνιμο ζευγάρι μπορεί από κοινού να ακολουθήσει στοχεύοντας στην ενίσχυση της γονιμότητας και των δύο συντρόφων.

• Πίνετε τουλάχιστον 1-1,5L νερό την ημέρα για να αποβάλλετε τις τοξίνες και να βοηθήσετε τα θρεπτικά συστατικά να μεταφερθούν στο σώμα σας.

• Ενσωματώστε στη διατροφή σας λαχανικά και φρούτα – τουλάχιστον 5 μερίδες την ημέρα. Τα λαχανικά και τα φρούτα είναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από τις ελεύθερες ρίζες και βελτιώνουν τη γονιμότητα.

• Καταναλώστε δημητριακά ολικής άλεσης και όσπρια. Στα δημητριακά ολικής άλεσης συμπεριλαμβάνονται η βρώμη, το ψωμί ολικής άλεσης, το καστανό ρύζι και τα ολικής άλεσης ζυμαρικά. Στα όσπρια ανήκουν τα ρεβίθια, τα φασόλια και οι φακές. Οι δύο αυτές κατηγορίες τροφίμων είναι πλούσιες σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β και σε άλλα θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν τη γονιμότητα, όπως ο ψευδάργυρος και το μαγνήσιο.

• Αυξήστε την ποσότητα των ωμέγα-3 λιπαρών στη διατροφή σας. Αυτά βρίσκονται στα λιπαρά ψάρια, τους ξηρούς καρπούς, τους σπόρους και τα αυγά και βοηθούν στην πρόληψη της πήξης του αίματος, τη ρύθμιση των ορμονών και είναι σημαντικά για την παραγωγή σπέρματος.

• Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες θα πρέπει να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοόλ. Το αλκοόλ προκαλεί μείωση του αριθμού και της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων, και αύξηση των επιπέδων των μη φυσιολογικών σπερματοζωαρίων.

• Το κάπνισμα είναι γνωστό ότι συμβάλλει τόσο στην ανδρική όσο και στη γυναικεία υπογονιμότητα. Οι γυναίκες που δεν καπνίζουν είναι δύο φορές πιο πιθανό να μείνουν έγκυες, αφού το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο αποβολής, μειώνει την ποιότητα του σπέρματος, και αυξάνει την πιθανότητα βλάβης του DNA.

• Η καφεΐνη μειώνει τη γονιμότητα και αυξάνει τον κίνδυνο αποβολής. Η βλαβερή αυτή επίδραση είναι μάλιστα δοσοεξαρτόμενη.

Πηγή: skai.gr

