Η αντικατάσταση τροφίμων ζωικής προέλευσης, όπως το επεξεργασμένο κρέας, το κόκκινο κρέας και τα αυγά, με τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως ξηροί καρποί, όσπρια και δημητριακά ολικής άλεσης, συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο θανάτου και προβλημάτων υγείας, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο διαβήτης τύπου 2.

Αυτό διαπιστώνει έρευνα, που δημοσιεύεται στο περιοδικό «BMC Medicine». Οι ερευνητές συνόψισαν τα ευρήματα από 37 δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένων 24 προοπτικών μελετών κοόρτης.

Όπως διαπίστωσαν, όταν 50 γραμμάρια επεξεργασμένου κρέατος αντικαταστάθηκαν σε καθημερινή βάση με 28-50 γραμμάρια ξηρών καρπών, η συνολική επίπτωση των καρδιαγγειακών παθήσεων μειώθηκε κατά 27%. Η αντικατάσταση του επεξεργασμένου κρέατος με 50 γραμμάρια οσπρίων την ημέρα συσχετίστηκε με 23% μείωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων, ενώ η αντικατάσταση ενός αυγού την ημέρα με 25-28 γραμμάρια ξηρών καρπών συσχετίστηκε με 17% μείωση του κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Από την άλλη πλευρά, δεν υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι η αντικατάσταση των πουλερικών, των ψαριών ή των θαλασσινών με ξηρούς καρπούς ή όσπρια μειώνει τον κίνδυνο αυτό.

Επιπλέον, η αντικατάσταση 50 γραμμαρίων επεξεργασμένου κρέατος ημερησίως με 10-28 γραμμάρια ξηρών καρπών συσχετίστηκε με 22% μείωση της συχνότητας εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Η αντικατάσταση ενός αυγού την ημέρα με 30 γραμμάρια δημητριακών ολικής άλεσης ή με δέκα γραμμάρια ξηρών καρπών συσχετίστηκε με μείωση κατά 21% και 18%, αντίστοιχα. Τέλος, η αντικατάσταση 50 γραμμαρίων επεξεργασμένου κρέατος την ημέρα με 28-50 γραμμάρια ξηρών καρπών συσχετίστηκε με 21% μείωση της συνολικής θνησιμότητας.

Οι ερευνητές επισημαίνουν πάντως ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την επιβεβαίωση αυτών των ευρημάτων, καθώς και ότι μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να διερευνήσουν επιπλέον τη σχέση μεταξύ του κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων με την υγεία.

Δείτε εδώ τον σύνδεσμο με την επιστημονική δημοσίευση

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

