Γινόμαστε χορτοφάγοι λόγω DNA - Τι συμπεραίνει σχετική έρευνα

Εάν είμαστε χορτοφάγοι, μπορεί αυτό να οφείλεται εν μέρει στα γονίδιά μας, διαπιστώνει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης «Plos One»