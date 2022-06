Ανακαλύφθηκε κι άλλο γονίδιο που αυξάνει τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ, ειδικά στις γυναίκες

Περίπου το 60% των ανθρώπων ευρωπαϊκής καταγωγής με Αλτσχάιμερ διαθέτουν στο DNA τους αυτή τη γονιδιακή παραλλαγή.

Επιστήμονες στις ΗΠΑ εντόπισαν ένα ακόμη γονίδιο που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ στις γυναίκες και το οποίο πιθανώς εξηγεί εν μέρει γιατί η νόσος είναι συχνότερη σε αυτές από ό,τι στους άνδρες.

Το Αλτσχάιμερ είναι μια προοδευτικά επιδεινούμενη νευροεκφυλιστική ανίατη νόσος, που αποτελεί τη συχνότερη αιτία άνοιας. Μέχρι σήμερα είχαν βρεθεί μερικοί γενετικοί παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης της νόσου, με πιο γνωστό το γονίδιο ΑΡΟΕ ε4 στα άτομα άνω των 65 ετών. Περίπου το 60% των ανθρώπων ευρωπαϊκής καταγωγής με Αλτσχάιμερ διαθέτουν στο DNA τους αυτή τη γονιδιακή παραλλαγή, έναντι ποσοστού 26% στον γενικό πληθυσμό, γεγονός που δείχνει ότι η νόσος έχει και συγκεκριμένο γενετικό υπόβαθρο.

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό για θέματα Αλτσχάιμερ και άνοιας «Alzheimer's Disease & Dementia: The Journal of the Alzheimer Association» από ερευνητές των ιατρικών σχολών των πανεπιστημίων του Σικάγου και της Βοστόνης, εντόπισε ένα νέο γονίδιο, το MGMT, το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ στις γυναίκες αλλά πολύ λιγότερο στους άνδρες. Περαιτέρω έρευνα θα μελετήσει γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δείτε την ροή ειδήσεων και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.